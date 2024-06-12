Под Калугой мужчина устроил перестрелку в районе мужского монастыря Оптина, есть раненая

Житель Калужской области ранил женщину во время стрельбы на трассе

Место происшествия оцеплено Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Калужской области у монастыря Оптина пустынь произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге <…> Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина», — сообщает правительство Калужской области.

Пострадавшей женщине была нанесена легкая травма куском асфальта, который отлетел рикошетом от выстрела в землю. Сведений о состоянии здоровья женщины и деталях произошедшего пока не поступало. Силовые структуры проводят поиски стрелявшего мужчины, его личность и мотивы пока не установлены.

По данным Shot, на трассе «мужчина с ружьем выстрелил в воздух и землю». Место происшествия оцеплено.