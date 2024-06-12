12 июня 2024

Под Калугой мужчина устроил перестрелку в районе мужского монастыря Оптина, есть раненая

Житель Калужской области ранил женщину во время стрельбы на трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция, омон
Место происшествия оцеплено Фото:

В Калужской области у монастыря Оптина пустынь произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге <…> Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина», — сообщает правительство Калужской области.

Пострадавшей женщине была нанесена легкая травма куском асфальта, который отлетел рикошетом от выстрела в землю. Сведений о состоянии здоровья женщины и деталях произошедшего пока не поступало. Силовые структуры проводят поиски стрелявшего мужчины, его личность и мотивы пока не установлены.

По данным Shot, на трассе «мужчина с ружьем выстрелил в воздух и землю». Место происшествия оцеплено.

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В Калужской области у монастыря Оптина пустынь произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. «По данным оперативных служб на автомобильной дороге <…> Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина», — сообщает правительство Калужской области. Пострадавшей женщине была нанесена легкая травма куском асфальта, который отлетел рикошетом от выстрела в землю. Сведений о состоянии здоровья женщины и деталях произошедшего пока не поступало. Силовые структуры проводят поиски стрелявшего мужчины, его личность и мотивы пока не установлены. По данным Shot, на трассе «мужчина с ружьем выстрелил в воздух и землю». Место происшествия оцеплено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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