В лесу под Первоуральском, где совершил жесткую посадку вертолет, работали транспортный прокурор Денис Кириченко (его фото публикует пресс-служба ведомства), а также сотрудники МЧС, полиции и ФСБ. Об этом URA.RU рассказал сотрудник базы отдыха «Светофор», неподалеку от которой все произошло.
«На месте был глава Билимбая (поселок — прим. ред.), МЧСники, ФСБшники, полиция и прокурорские», — поделился собеседник. По его словам, вертолет рухнул, зацепившись «лыжами» за деревья.
ЧП случилось 12 июня. Пилот — Игорь Чистовский — и пассажирка (ее личность пока не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
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