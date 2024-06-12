12 июня 2024

На место жесткой посадки вертолета под Первоуральском выехали спецслужбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На территорию базы корреспондента не пустили
На территорию базы корреспондента не пустили Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

В лесу под Первоуральском, где совершил жесткую посадку вертолет, работали транспортный прокурор Денис Кириченко (его фото публикует пресс-служба ведомства), а также сотрудники МЧС, полиции и ФСБ. Об этом URA.RU рассказал сотрудник базы отдыха «Светофор», неподалеку от которой все произошло.

«На месте был глава Билимбая (поселок — прим. ред.), МЧСники, ФСБшники, полиция и прокурорские», — поделился собеседник. По его словам, вертолет рухнул, зацепившись «лыжами» за деревья.

ЧП случилось 12 июня. Пилот — Игорь Чистовский — и пассажирка (ее личность пока не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.

Транспортный прокурор Денис Кириченко
Транспортный прокурор Денис Кириченко
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В лесу под Первоуральском, где совершил жесткую посадку вертолет, работали транспортный прокурор Денис Кириченко (его фото публикует пресс-служба ведомства), а также сотрудники МЧС, полиции и ФСБ. Об этом URA.RU рассказал сотрудник базы отдыха «Светофор», неподалеку от которой все произошло. «На месте был глава Билимбая (поселок — прим. ред.), МЧСники, ФСБшники, полиция и прокурорские», — поделился собеседник. По его словам, вертолет рухнул, зацепившись «лыжами» за деревья. ЧП случилось 12 июня. Пилот — Игорь Чистовский — и пассажирка (ее личность пока не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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