В Госдуме допустили введение нового формата работы Мосбиржи с долларами

После наложения санкций США могут произойти изменения формата работы Московской биржи с американской валютой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», — выразил свое мнение Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру». Он подчеркнул, что, несмотря на неопределенность, связанную с проведением торгов в долларах на Мосбирже, внутренние торги в стране могут быть адаптированы под новые условия.
Депутат отметил, что для адаптации к новым условиям может потребоваться некоторое время. Речь идет о поиске путей для проведения операций с долларами в рамках внутреннего рынка в условиях экономических ограничений со стороны США.
Минфин США ввел санкции против Мосбиржи, сообщает «Царьград». Операции с долларом и евро будут доступны только на внебиржевом рынке. Отмена торгов на Мосбирже приведет к потере сбережений россиян, предупредил бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с URA.RU.
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