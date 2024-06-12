В Госдуме допустили введение нового формата работы Мосбиржи с долларами

13 июня 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Пока неясно, как именно будет организована торговля американской валютой на Мосбирже в новых условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После наложения санкций США могут произойти изменения формата работы Московской биржи с американской валютой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Новость по теме Банки взвинтили цены на доллар после заявления Мосбиржи: что будет с рублем после новых санкций США «Я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», — выразил свое мнение Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру». Он подчеркнул, что, несмотря на неопределенность, связанную с проведением торгов в долларах на Мосбирже, внутренние торги в стране могут быть адаптированы под новые условия. Депутат отметил, что для адаптации к новым условиям может потребоваться некоторое время. Речь идет о поиске путей для проведения операций с долларами в рамках внутреннего рынка в условиях экономических ограничений со стороны США. Минфин США ввел санкции против Мосбиржи, сообщает «Царьград». Операции с долларом и евро будут доступны только на внебиржевом рынке. Отмена торгов на Мосбирже приведет к потере сбережений россиян, предупредил бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После наложения санкций США могут произойти изменения формата работы Московской биржи с американской валютой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», — выразил свое мнение Михаил Делягин в беседе с «Лентой.ру». Он подчеркнул, что, несмотря на неопределенность, связанную с проведением торгов в долларах на Мосбирже, внутренние торги в стране могут быть адаптированы под новые условия. Депутат отметил, что для адаптации к новым условиям может потребоваться некоторое время. Речь идет о поиске путей для проведения операций с долларами в рамках внутреннего рынка в условиях экономических ограничений со стороны США. Минфин США ввел санкции против Мосбиржи, сообщает «Царьград». Операции с долларом и евро будут доступны только на внебиржевом рынке. Отмена торгов на Мосбирже приведет к потере сбережений россиян, предупредил бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с URA.RU.