Банки взвинтили цены на доллар после заявления Мосбиржи: что будет с рублем после новых санкций США

Банки РФ резко увеличили стоимость доллара до 200 рублей за доллар

13 июня 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Россияне смогут совершать валютные сделки на внебиржевом рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. После этого заявления ряд банков значительно увеличили стоимость американской валюты по отношению к рублю. Что будет с рублем после новых санкций США — в материале URA.RU. Мосбиржа заявила об отмене торгов из-за санкций США Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Московская биржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года. Это решение вызвало заметное повышение курса американской валюты в ряде российских банков. Согласно данным сервиса «Банки.ру» на 21:24 мск 12 июня, максимальное значение на покупку наличного доллара в Москве зафиксировано у «Цифра банка» на уровне 120 рубля за доллар, евро — у «Ренессанс Банка» на уровне 125,52 рубля за евро. Из сайта Мосбиржи следует, что «Норвик Банк» увеличил цены на доллар до 200 рублей за доллар. Причем обновление стоимости валюты произошло буквально несколько минут назад, а именно — в 19:15 (по мск). В Центробанке объяснили, что будет с долларами россиян Физические и юридические лица РФ смогут совершать валютные сделки через банки, а их существующие сбережения не пострадают, заявил Центробанк после объявления Мосблиржи. На официальном сайте регулятора появилось сообщение, что на внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки», — рассказали в ЦБ. Уточнялось, что это не ударит по биржевым инструментам в рублях и в других валютах, отмечает ЦБ. Как россияне смогут продавать и покупать валюту Несмотря на прекращение биржевых торгов по доллару и евро, россияне сохранят доступ к валютному рынку. Это позволит избежать серьезных проблем для населения и бизнеса в условиях новых санкций, заявили в ЦБ. Уточняется, что физические и юридические лица в стране также по-прежнему могут покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Регулятор заверил, что на внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше. При этом согласно сообщению биржи, торги в долларах и евро будут остановлены на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, денежном рынке, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). На срочном же рынке торги будут проводиться в обычном режиме. Что будет с рублем после новых санкций США Главный экономист по России Bloomberg Александр Исаков предположил, что следует ожидать устойчивого ослабления курса больше чем на 10% в результате санкций. Он отметил, что Банк России и Минфин будут стремиться сгладить шок за счет повышения ставок и повышения предложения валюты, передает слова Исакова РБК. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что санкции никак не связан с сильным ослаблением рубля. По его словам, рубль держится достаточно крепко на своих позициях, ключевая ставка достаточно высокая. Руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов также не видит оснований для ослабления рубля. По его мнению, эти события на рубль прямого влияния никакого не окажут, пишет РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. После этого заявления ряд банков значительно увеличили стоимость американской валюты по отношению к рублю. Что будет с рублем после новых санкций США — в материале URA.RU. Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Московская биржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года. Это решение вызвало заметное повышение курса американской валюты в ряде российских банков. Согласно данным сервиса «Банки.ру» на 21:24 мск 12 июня, максимальное значение на покупку наличного доллара в Москве зафиксировано у «Цифра банка» на уровне 120 рубля за доллар, евро — у «Ренессанс Банка» на уровне 125,52 рубля за евро. Из сайта Мосбиржи следует, что «Норвик Банк» увеличил цены на доллар до 200 рублей за доллар. Причем обновление стоимости валюты произошло буквально несколько минут назад, а именно — в 19:15 (по мск). Физические и юридические лица РФ смогут совершать валютные сделки через банки, а их существующие сбережения не пострадают, заявил Центробанк после объявления Мосблиржи. На официальном сайте регулятора появилось сообщение, что на внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки», — рассказали в ЦБ. Уточнялось, что это не ударит по биржевым инструментам в рублях и в других валютах, отмечает ЦБ. Несмотря на прекращение биржевых торгов по доллару и евро, россияне сохранят доступ к валютному рынку. Это позволит избежать серьезных проблем для населения и бизнеса в условиях новых санкций, заявили в ЦБ. Уточняется, что физические и юридические лица в стране также по-прежнему могут покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Регулятор заверил, что на внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше. При этом согласно сообщению биржи, торги в долларах и евро будут остановлены на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, денежном рынке, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). На срочном же рынке торги будут проводиться в обычном режиме. Главный экономист по России Bloomberg Александр Исаков предположил, что следует ожидать устойчивого ослабления курса больше чем на 10% в результате санкций. Он отметил, что Банк России и Минфин будут стремиться сгладить шок за счет повышения ставок и повышения предложения валюты, передает слова Исакова РБК. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что санкции никак не связан с сильным ослаблением рубля. По его словам, рубль держится достаточно крепко на своих позициях, ключевая ставка достаточно высокая. Руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов также не видит оснований для ослабления рубля. По его мнению, эти события на рубль прямого влияния никакого не окажут, пишет РБК.