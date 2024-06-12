В России придумали, как бороться с дефицитом йода в стране

Минздрав России разработал поправки в закон об охране здоровья, направленные на борьбу с йододефицитом в стране. С 1 марта 2025 года для приготовления хлебобулочных изделий в образовательных, медицинских и социальных учреждениях должны будут использовать йодированную соль.
«Ведомство намерено активизировать борьбу с дефицитом йода в стране. Речь идет о профилактике заболеваний, вызванных этой причиной. В министерстве уверены, что при приготовлении продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, следует использовать йодированную соль», — передает текст документа газета «Известия».
Отмечается, что этот законопроект должен коснуться образовательных, медицинских и социальных учреждений. Частные организации могут внедрять эти требования по собственному усмотрению, а торговля должна будет обеспечить видимость йодированной соли на полках.
Исследования показывают, что потребление йода в России значительно ниже рекомендуемых норм, что приводит к распространению заболеваний щитовидной железы. Минздрав отмечает, что йододефицит является причиной большинства таких заболеваний у взрослых и детей. В результате, более трех миллионов взрослых и около 400 тысяч детей нуждаются в эндокринологической помощи ежегодно.
Ранее сообщалось, что Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень заболеваний, при которых врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД). К тому же будет подготовлен и список разрешенных БАДов. Инициатива уже согласована с Минюстом, Роспотребнадзором, Минпромторгом и Минцифры.
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