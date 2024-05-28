Российские врачи будут назначать пациентам БАДы

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Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень БАДов, разрешенных к назначению врачами
Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень БАДов, разрешенных к назначению врачами Фото:

Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень заболеваний, при которых врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД). Также будет подготовлен и список разрешенных БАДов. Это следует из законопроекта, который обсуждали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Российские врачи будут назначать пациентам БАДы из специального перечня. Его разработкой, наряду с перечнем заболеваний, при которых выписывают добавки, займутся Минздрав и Роспотребнадзор», — написали «Ведомости» со ссылкой на документ.

Инициатива уже согласована с Минюстом, Роспотребнадзором, Минпромторгом и Минцифры. Предполагается, что критерии качества БАДов будет устанавливать правительство.

В российских онлайн-магазинах продают опасный для жизни БАД японской фирмы. Его обнаружили на сайтах корреспонденты URA.RU. Из-за этой добавки в Японии госпитализировали уже 106 человек, двое из них погибли.

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Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень заболеваний, при которых врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД). Также будет подготовлен и список разрешенных БАДов. Это следует из законопроекта, который обсуждали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. «Российские врачи будут назначать пациентам БАДы из специального перечня. Его разработкой, наряду с перечнем заболеваний, при которых выписывают добавки, займутся Минздрав и Роспотребнадзор», — написали «Ведомости» со ссылкой на документ. Инициатива уже согласована с Минюстом, Роспотребнадзором, Минпромторгом и Минцифры. Предполагается, что критерии качества БАДов будет устанавливать правительство. В российских онлайн-магазинах продают опасный для жизни БАД японской фирмы. Его обнаружили на сайтах корреспонденты URA.RU. Из-за этой добавки в Японии госпитализировали уже 106 человек, двое из них погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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