Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень заболеваний, при которых врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАД). Также будет подготовлен и список разрешенных БАДов. Это следует из законопроекта, который обсуждали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Российские врачи будут назначать пациентам БАДы из специального перечня. Его разработкой, наряду с перечнем заболеваний, при которых выписывают добавки, займутся Минздрав и Роспотребнадзор», — написали «Ведомости» со ссылкой на документ.
Инициатива уже согласована с Минюстом, Роспотребнадзором, Минпромторгом и Минцифры. Предполагается, что критерии качества БАДов будет устанавливать правительство.
В российских онлайн-магазинах продают опасный для жизни БАД японской фирмы. Его обнаружили на сайтах корреспонденты URA.RU. Из-за этой добавки в Японии госпитализировали уже 106 человек, двое из них погибли.
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