США разрешили операции с Мосбиржей до августа

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В Вашингтоне одобрили операции с Мосбиржей до середины августа
В Вашингтоне одобрили операции с Мосбиржей до середины августа Фото:
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В Соединенных Штатах Америки разрешили до 13 августа проводить операции с Мосбиржей, принадлежащим ей «Национальным клиринговым центром» (НКЦ) и «Национальным расчетным депозитарием» (НРД). Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

«Минфин США разрешает операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. Срок действия — до 13 августа 2024 года», — указано в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.

Ранее Вашингтон ввел ограничения против НКЦ, НРД и Мосбиржи, где следом объявили о приостановке с торгов в долларах США и евро. Также была ограничена работа инструментов расчета в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов, пишет RT. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин предположил, что американские санкции могут привести к изменению формата работы Московской биржи.

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В Соединенных Штатах Америки разрешили до 13 августа проводить операции с Мосбиржей, принадлежащим ей «Национальным клиринговым центром» (НКЦ) и «Национальным расчетным депозитарием» (НРД). Об этом сообщила пресс-служба Минфина США. «Минфин США разрешает операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. Срок действия — до 13 августа 2024 года», — указано в документе, опубликованном на сайте американского ведомства. Ранее Вашингтон ввел ограничения против НКЦ, НРД и Мосбиржи, где следом объявили о приостановке с торгов в долларах США и евро. Также была ограничена работа инструментов расчета в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов, пишет RT. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин предположил, что американские санкции могут привести к изменению формата работы Московской биржи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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