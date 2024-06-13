США разрешили операции с Мосбиржей до августа

В Соединенных Штатах Америки разрешили до 13 августа проводить операции с Мосбиржей, принадлежащим ей «Национальным клиринговым центром» (НКЦ) и «Национальным расчетным депозитарием» (НРД). Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.
«Минфин США разрешает операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. Срок действия — до 13 августа 2024 года», — указано в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.
Ранее Вашингтон ввел ограничения против НКЦ, НРД и Мосбиржи, где следом объявили о приостановке с торгов в долларах США и евро. Также была ограничена работа инструментов расчета в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов, пишет RT. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин предположил, что американские санкции могут привести к изменению формата работы Московской биржи.
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