Замглавы Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Арестован заместитель руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора Виталий Скиб по подозрению в коррупции Фото:

На два месяца арестован заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Виталий Скиб. Мужчина подозревается в коррупции. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«Избрана мера пресечения заместителю руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемому в получении взятки», — отметили представители прокуратуры в telegram-канале. Подозреваемый, по версии следствия, в феврале 2024 года вместе с двумя подчиненными получил через посредника взятку в 100 тысяч рублей. Взятка предназначалась за ускорение и беспрепятственное оформление документов на ввод в эксплуатацию энергоустановки во Владивостоке.

Суд, учитывая позицию прокурора, принял решение о заключении под стражу заместителя руководителя Ростехнадзора на срок до двух месяцев. Меры пресечения в отношении двух его сообщников и посредника были избраны в мае 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На два месяца арестован заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Виталий Скиб. Мужчина подозревается в коррупции. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. «Избрана мера пресечения заместителю руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемому в получении взятки», — отметили представители прокуратуры в telegram-канале. Подозреваемый, по версии следствия, в феврале 2024 года вместе с двумя подчиненными получил через посредника взятку в 100 тысяч рублей. Взятка предназначалась за ускорение и беспрепятственное оформление документов на ввод в эксплуатацию энергоустановки во Владивостоке. Суд, учитывая позицию прокурора, принял решение о заключении под стражу заместителя руководителя Ростехнадзора на срок до двух месяцев. Меры пресечения в отношении двух его сообщников и посредника были избраны в мае 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...