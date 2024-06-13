Замглавы Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован за взятку

На два месяца арестован заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Виталий Скиб. Мужчина подозревается в коррупции. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
«Избрана мера пресечения заместителю руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемому в получении взятки», — отметили представители прокуратуры в telegram-канале. Подозреваемый, по версии следствия, в феврале 2024 года вместе с двумя подчиненными получил через посредника взятку в 100 тысяч рублей. Взятка предназначалась за ускорение и беспрепятственное оформление документов на ввод в эксплуатацию энергоустановки во Владивостоке.
Суд, учитывая позицию прокурора, принял решение о заключении под стражу заместителя руководителя Ростехнадзора на срок до двух месяцев. Меры пресечения в отношении двух его сообщников и посредника были избраны в мае 2024 года.
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На два месяца арестован заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Виталий Скиб. Мужчина подозревается в коррупции. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. «Избрана мера пресечения заместителю руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, подозреваемому в получении взятки», — отметили представители прокуратуры в telegram-канале. Подозреваемый, по версии следствия, в феврале 2024 года вместе с двумя подчиненными получил через посредника взятку в 100 тысяч рублей. Взятка предназначалась за ускорение и беспрепятственное оформление документов на ввод в эксплуатацию энергоустановки во Владивостоке. Суд, учитывая позицию прокурора, принял решение о заключении под стражу заместителя руководителя Ростехнадзора на срок до двух месяцев. Меры пресечения в отношении двух его сообщников и посредника были избраны в мае 2024 года.