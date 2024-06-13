ПВО РФ уничтожила четыре дрона ВСУ над Ярославской и Владимирской областями

Над Ярославской и Владимирской областями уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО ночью уничтожила 3 БПЛА самолетного типа над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там добавили, что один дрон был уничтожен над Владимирской областью.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем telegram-канале отметил, что никто не пострадал. Он призвал не подходить к обломкам беспилотников.
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Над Ярославской и Владимирской областями уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО ночью уничтожила 3 БПЛА самолетного типа над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там добавили, что один дрон был уничтожен над Владимирской областью. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем telegram-канале отметил, что никто не пострадал. Он призвал не подходить к обломкам беспилотников.