ПВО РФ уничтожила четыре дрона ВСУ над Ярославской и Владимирской областями

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу,  stock, дрон
ВСУ пытались ударить по двум областям РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Ярославской и Владимирской областями уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ПВО ночью уничтожила 3 БПЛА самолетного типа над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там добавили, что один дрон был уничтожен над Владимирской областью.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем telegram-канале отметил, что никто не пострадал. Он призвал не подходить к обломкам беспилотников.

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Над Ярославской и Владимирской областями уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО ночью уничтожила 3 БПЛА самолетного типа над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там добавили, что один дрон был уничтожен над Владимирской областью. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем telegram-канале отметил, что никто не пострадал. Он призвал не подходить к обломкам беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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