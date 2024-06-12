Сотрудник МЧС спас 4-летнего ребенка, захлебнувшегося в озере Екатеринбурга

В Екатеринбурге днем 12 июня сотрудник МЧС Дмитрий Светлаков во время профилактического рейда провел сердечно-легочную реанимацию 4-летнему мальчику, захлебнувшемуся в озере Половинное. Ребенок терял сознание и не мог дышать, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Дмитрий Светлаков обратил внимание, что мальчик теряет сознание и не может дышать. Спасатель провел сердечно-легочную реанимацию и поддерживал ее до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — следует из сообщения.
Перед этим сотрудники МЧС проводили профилактический рейд, но, получив сообщение о тонущем ребенке, поспешили к месту происшествия. К тому времени, как они прибыли, мальчика достали из воды, но он постепенно терял сознание. После спасения ребенка передали родителям.
Ранее в Североуральске подросток спас тонущего ребенка. Перед тем, как прыгать в воду, спасатель обратился в экстренные службы. Вытащив тонущего на берег, подросток передал его прибывшим медикам.
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