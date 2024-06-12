12 июня 2024

Сотрудник МЧС спас 4-летнего ребенка, захлебнувшегося в озере Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатель провел сердечно-легочную реанимацию
Спасатель провел сердечно-легочную реанимацию Фото:

В Екатеринбурге днем 12 июня сотрудник МЧС Дмитрий Светлаков во время профилактического рейда провел сердечно-легочную реанимацию 4-летнему мальчику, захлебнувшемуся в озере Половинное. Ребенок терял сознание и не мог дышать, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Дмитрий Светлаков обратил внимание, что мальчик теряет сознание и не может дышать. Спасатель провел сердечно-легочную реанимацию и поддерживал ее до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — следует из сообщения.

Перед этим сотрудники МЧС проводили профилактический рейд, но, получив сообщение о тонущем ребенке, поспешили к месту происшествия. К тому времени, как они прибыли, мальчика достали из воды, но он постепенно терял сознание. После спасения ребенка передали родителям.

Ранее в Североуральске подросток спас тонущего ребенка. Перед тем, как прыгать в воду, спасатель обратился в экстренные службы. Вытащив тонущего на берег, подросток передал его прибывшим медикам.

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В Екатеринбурге днем 12 июня сотрудник МЧС Дмитрий Светлаков во время профилактического рейда провел сердечно-легочную реанимацию 4-летнему мальчику, захлебнувшемуся в озере Половинное. Ребенок терял сознание и не мог дышать, рассказали в пресс-службе ведомства. «Дмитрий Светлаков обратил внимание, что мальчик теряет сознание и не может дышать. Спасатель провел сердечно-легочную реанимацию и поддерживал ее до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — следует из сообщения. Перед этим сотрудники МЧС проводили профилактический рейд, но, получив сообщение о тонущем ребенке, поспешили к месту происшествия. К тому времени, как они прибыли, мальчика достали из воды, но он постепенно терял сознание. После спасения ребенка передали родителям. Ранее в Североуральске подросток спас тонущего ребенка. Перед тем, как прыгать в воду, спасатель обратился в экстренные службы. Вытащив тонущего на берег, подросток передал его прибывшим медикам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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