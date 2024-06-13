Курганский ХК «Зауралье» сыграет на турнире в Перми

Хоккейный клуб «Зауралье» перед стартом нового сезона ВХЛ проведет традиционный турнир памяти Н.В. Парышева в Кургане и примет участие в «Кубке Прикамья» в Перми. Игры пройдут в августе, сообщается в telegram-канале команды.
«В рамках подготовки к новому сезону запланировано участие в двух турнирах: памяти Н.В. Парышева в Кургане с 7 по 9 августа и „Кубке Прикамья“ в Перми с 17 по 19 августа. Также 26 и 27 августа пройдут два контрольных матча в Омске с „Омскими крыльями“», — сообщили в пресс-службе клуба.
Команда соберется в Кургане 7 июля и в течение первых двух дней пройдет медицинское обследование, после чего хоккеисты приступят к тренировкам. Первый этап подготовки будет включать тренировки на земле, затем добавятся занятия на льду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.