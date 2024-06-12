Маршрут Салехрад - Ныда и обратно открыт
В ЯНАО начинаются перевозки по маршруту «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — Ныда и обратно». Первый рейс из столицы Ямала отправляется 14 июня, сообщает окружной департамент транспорта.
«Первый рейс из Салехарда отправляется 14 июня в 7 утра. Билеты на первый рейс доступны для покупки в кассе речного вокзала Салехарда и на самом судне. Ознакомиться с расписанием и тарифами, приобрести билеты можно на сайте перевозчика „Северречфлот“, — сообщает источник в Telegram.
Ранее URA.RU опубликовало расписание летней речной навигации в ЯНАО. Перевозки пассажиров будут выполнять 14 судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!