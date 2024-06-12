12 июня 2024
11 июня 2024

В ЯНАО начинаются перевозки по маршруту Салехард — Ныда и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут Салехрад - Ныда и обратно открыт
Маршрут Салехрад - Ныда и обратно открыт Фото:

В ЯНАО начинаются перевозки по маршруту «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — Ныда и обратно». Первый рейс из столицы Ямала отправляется 14 июня, сообщает окружной департамент транспорта.

«Первый рейс из Салехарда отправляется 14 июня в 7 утра. Билеты на первый рейс доступны для покупки в кассе речного вокзала Салехарда и на самом судне. Ознакомиться с расписанием и тарифами, приобрести билеты можно на сайте перевозчика „Северречфлот“, — сообщает источник в Telegram.

Ранее URA.RU опубликовало расписание летней речной навигации в ЯНАО. Перевозки пассажиров будут выполнять 14 судов.

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В ЯНАО начинаются перевозки по маршруту «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — Ныда и обратно». Первый рейс из столицы Ямала отправляется 14 июня, сообщает окружной департамент транспорта. «Первый рейс из Салехарда отправляется 14 июня в 7 утра. Билеты на первый рейс доступны для покупки в кассе речного вокзала Салехарда и на самом судне. Ознакомиться с расписанием и тарифами, приобрести билеты можно на сайте перевозчика „Северречфлот“, — сообщает источник в Telegram. Ранее URA.RU опубликовало расписание летней речной навигации в ЯНАО. Перевозки пассажиров будут выполнять 14 судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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