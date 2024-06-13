Армия и оружие Минобороны РФ показало второй этап ядерных учений. Видео Минобороны: соединения ЛенВО ударили ракетами по условному противнику 13 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + В России проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил Фото: Минобороны России В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытому выдвижению в назначенный позиционный район. Уже на месте военные осуществили ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществили электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале . В учении также был задействован личный состав экипажей Военно-Морского Флота. Был осуществлен выход в море в район патрулирования. Ранее сообщалась, что военнослужащие в ходе учений отработают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа уже отработал задачи по получению учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытому выдвижению в назначенный позиционный район. Уже на месте военные осуществили ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществили электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В учении также был задействован личный состав экипажей Военно-Морского Флота. Был осуществлен выход в море в район патрулирования. Ранее сообщалась, что военнослужащие в ходе учений отработают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа уже отработал задачи по получению учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям