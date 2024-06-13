Минобороны РФ показало второй этап ядерных учений. Видео

Минобороны: соединения ЛенВО ударили ракетами по условному противнику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
В России проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил Фото:

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытому выдвижению в назначенный позиционный район. Уже на месте военные осуществили ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществили электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В учении также был задействован личный состав экипажей Военно-Морского Флота. Был осуществлен выход в море в район патрулирования.

Ранее сообщалась, что военнослужащие в ходе учений отработают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа уже отработал задачи по получению учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытому выдвижению в назначенный позиционный район. Уже на месте военные осуществили ракетные пуски по условным целям противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществили электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В учении также был задействован личный состав экипажей Военно-Морского Флота. Был осуществлен выход в море в район патрулирования. Ранее сообщалась, что военнослужащие в ходе учений отработают задачи по работе с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа уже отработал задачи по получению учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...