Очевидцы сняли на видео рухнувший под Первоуральском вертолет

В день крушения вертолета под Первоуральском (Свердловская область) кружило целых два вертолета. Предположительно, владелец как минимум одного из них — бизнесмен Игорь Чистовский — катал знакомых. Читатели поделились с URA.RU кадрами, которые сняли 12 июня, за несколько часов до ЧП.
«В тот день на берегу Билимбаевского пруда летали два вертолета, возможно, оба принадлежат одному человеку, местному бизнесмену Чистовскому. Потом один из них сел, а другой продолжал кружить. В какой-то момент из него вышла одна девушка и зашла вторая. Видимо, он катал пассажирок», — рассказали очевидцы.
За кадром авторы обсуждают, что летчик может снести крышу собственного дома или срезать провода. Они недоумевают, почему берег пруда стал вертолетной площадкой. Robinson совершил жесткую посадку вечером 12 июня возле базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали два человека: пилот-бизнесмен Игорь Чистовский и его пассажирка. Ею оказалась известный свердловский дизайнер Эльнара Дворникова. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, его спутница в коме. Подробнее о крушении — в отдельном сюжете URA.RU.
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