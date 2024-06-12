Пассажиркой упавшего под Первоуральском вертолета оказалась известный дизайнер

Пассажиркой упавшего под Первоуральском вертолета оказалась дизайнер Дворникова

13 июня 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Обстоятельства падения вертолета до конца не известны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиркой вертолета, рухнувшего под Первоуральском, оказалась дизайнер и предприниматель Эльнара Дворникова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Пострадавшая пассажирка — 41-летняя Эльнара Дворникова. Состояние ее крайне тяжелое, женщина находится в коме», — сказал собеседник агентства. Кем она приходится бизнесмену Игорю Чистовскому, который управлял вертолетом, и почему оказалась с ним в воздухе, на данный момент неизвестно. Сам пилот накануне заявил о частичной амнезии и не смог дать объяснений. Судя по информации из открытых источников, Дворникова является дизайнером и бизнесменом, создателем собственного бренда Dressclassic, имеет мужское ателье. Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал неподалеку от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу два человека: пилот в тяжелом состоянии, пассажирка — в коме. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиркой вертолета, рухнувшего под Первоуральском, оказалась дизайнер и предприниматель Эльнара Дворникова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Пострадавшая пассажирка — 41-летняя Эльнара Дворникова. Состояние ее крайне тяжелое, женщина находится в коме», — сказал собеседник агентства. Кем она приходится бизнесмену Игорю Чистовскому, который управлял вертолетом, и почему оказалась с ним в воздухе, на данный момент неизвестно. Сам пилот накануне заявил о частичной амнезии и не смог дать объяснений. Судя по информации из открытых источников, Дворникова является дизайнером и бизнесменом, создателем собственного бренда Dressclassic, имеет мужское ателье. Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал неподалеку от базы отдыха «Светофор». Серьезно пострадали и были доставлены в больницу два человека: пилот в тяжелом состоянии, пассажирка — в коме. По предварительной информации, вертолет является частным и принадлежит семье бизнесмена Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.