Путину подарили платок от известного дизайнера из Екатеринбурга. Фото

13 июня 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Нина Ручкина создает премиальные дизайнерские платки и аксессуары Фото: Размик Закарян © URA.RU Известный дизайнера Нина Ручкина из Екатеринбурга подарила президенту РФ Владимиру Путину платок авторской работы «Катюша». Подарок был преподнесен в честь Дня России в Большом Кремлевском дворце на вручении государственных премий, рассказали URA.RU представители модельера. «Катюша — это олицетворение вечной молодости и красоты России, которыми восхищается весь мир», — рассказала про изделие Ручкина. На платке изображена девушка в традиционном наряде, которая склонила голову, сложила руки на груди, а в руках держит письмо от любимого. Вокруг красавицы цветут яблони и груши, а над головой пролетает степной орел. Модельер разрабатывала дизайн платка вместе с поэтессой Анной Ревякиной и «Комитетом семей воинов Отечества». Платок Путину передала глава комитета Юлия Белехова, которая 12 июня приехала на церемонию вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. «На изделии изображена Катюша, которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину — яркую, сильную настоящую», — рассказала Белехова. Ручкина — дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году она сшила юбку с изображением Путина, а в 2020 году ее модный дом отшил для Совфеда 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках госконтракта. Весной 2024 года Ручкина открывала персональную выставку в Совете Федерации РФ. Так выглядит платок, который вручили Путину Фото предоставлено URA.RU командой Нины Ручкиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный дизайнера Нина Ручкина из Екатеринбурга подарила президенту РФ Владимиру Путину платок авторской работы «Катюша». Подарок был преподнесен в честь Дня России в Большом Кремлевском дворце на вручении государственных премий, рассказали URA.RU представители модельера. «Катюша — это олицетворение вечной молодости и красоты России, которыми восхищается весь мир», — рассказала про изделие Ручкина. На платке изображена девушка в традиционном наряде, которая склонила голову, сложила руки на груди, а в руках держит письмо от любимого. Вокруг красавицы цветут яблони и груши, а над головой пролетает степной орел. Модельер разрабатывала дизайн платка вместе с поэтессой Анной Ревякиной и «Комитетом семей воинов Отечества». Платок Путину передала глава комитета Юлия Белехова, которая 12 июня приехала на церемонию вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. «На изделии изображена Катюша, которая умеет ждать, которая умеет верить, которая умеет любить, которая олицетворяет русскую женщину — яркую, сильную настоящую», — рассказала Белехова. Ручкина — дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году она сшила юбку с изображением Путина, а в 2020 году ее модный дом отшил для Совфеда 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках госконтракта. Весной 2024 года Ручкина открывала персональную выставку в Совете Федерации РФ.