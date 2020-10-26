Модный дом дизайнера Нины Ручкиной поставит для Совета Федерации 54 дизайнерских платка и 10 шарфов в рамках государственного контракта. Тендер и соглашение было опубликовано на сайте госзакупок.
«Аппарат Совета Федерации РФ с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Модный Дом „Нины Ручкиной“ с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем: Поставщик обязуется поставить заказчику в 2020 году сувенирную продукцию (платки, шарфы) для обеспечения нужд Совета Федерации Федерального Собрания РФ», — говорится в тексте государственного контракта.
Общая сумма закупки — 151,2 тысячи рублей. За эту сумму верхняя палата парламента получит 54 платка (по 2 400 рублей каждый) трех различных типов и 10 шарфов (по 2 160 рублей). Товар должен быть поставлен до 15 ноября 2020 года.
Получить оперативный комментарий у Ручкиной на момент публикации не удалось. На звонки корреспондента URA.RU она не ответила.
Нина Ручкина — екатеринбургский дизайнер, продюсер и поэтесса. В 2014 году дизайнер сшила юбку с изображением президента России Владимира Путина.
Подписывайтесь на URA.RU в