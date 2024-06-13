Крупнейшие взятки в истории современной России

В суд Балашихи поступило дело против экс-сотрудников СК о рекордной взятке

13 июня 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В суд поступило крупнейшее в истории России дело о взяточничестве. По нему проходит бывший глав следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майор юстиции Марат Тамбиев. Следствие считает, что он нанес ущерб на сумму с семь миллиардов рублей. Какие еще до этого эпизода были крупнейшие взятки в истории страны — в материале URA.RU. Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере. Для них он использовал свои должностные полномочия. В этому ему помогала бывший следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Ей вменяется одна взятка, фальсификация доказательств по уголовному делу и превышение полномочий. Следствие считает, что подозреваемые вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization. Сама группировка торговала криптовалютой, похищенной с иностранных счетов. Сумма ущерба — более полутора миллионов долларов или 7,3 миллиарда рублей. Первое слушание по этому делу пройдет в июне. Вернуться к навигатору В 2019 году бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов был приговорен к 14 годам колонии общего режима за получение от региональных учреждений 14 миллиардов рублей и отмывании их. СК не мог арестовать его 10 лет. В итоге он был выдан РФ властями Франции. В его деле 22 преступных эпизода. Следственные органы установили, что в период с 2005 по 2008 год организованная преступная группа, возглавляемая бывшим министром, использовала мошеннические схемы для покупки у предприятий ЖКХ прав требования задолженности к муниципальным образованиям. Потом права были легализованы через продажу их коммерческому банку, который, в свою очередь, обратился к муниципалитетам для их погашения. Муниципалитеты взяли кредиты для выплаты долгов, которые были погашены за счет средств областного бюджета. После получения контроля над денежными средствами, члены преступной группы переводили их на счета аффилированных компаний. Среди них и те, что были зарегистрированы в офшорных зонах, таких как Кипр. Вернуться к навигатору В апреле был заочно арестован бывший начальник отдела Бюро специальных и технических мероприятий МВД РФ Георгий Сатюков. Уголовное дело против него было возбуждено еще в августе 2023 году. По делу проходит и его коллега Дмитрий Соколов. Следователи считают, что он был посредником в операциях. После начала уголовного преследования Сатюков и Соколов сбежали за границу, сейчас они могут находиться в ОАЭ. Они объявлены в международный розыск. Взятки они получали за покровительство системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексею Иванову. Сумма ущерба — пять миллиардов рублей. Биткоины и эфириумы через Соколова перечислялись на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки, полагает следствие. Вернуться к навигатору В период с 2008 по 2011 год бывший топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин вместе с братом Борисом заключил кредитные договоры на общую сумму 5,5 миллиарда рублей с Международным акционерным банком. Деньги получались под залог депозитов государственного предприятия «Алмазювелирэкспорт» и переводились на счета фирм, контролируемых Афониным. Бывший менеджер госпредприятия признал свою вину, что позволило провести судебный процесс в упрощенном порядке. В феврале 2019 года Савеловский районный суд Москвы признал Афонина виновным в совершении особо крупного мошенничества и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Вернуться к навигатору Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун обвиняется в коррупционных преступлениях, включая получение взяток и незаконную продажу земли. Общая сумма, связанная с его делом, достигает 10 миллиардов рублей. Александр Шестун, который в настоящее время находится под арестом, утверждает, что его преследование является результатом политических разногласий, и связывает уголовное преследование с отказом сложить свои полномочия. Он также указывает на связь с руководителем управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым, с которым его знакомство датируется 2011 годом. Генеральная прокуратура России обнаружила имущество на имя родственников и подставных лиц Шестуна на значительную сумму и подала иск о конфискации, который был удовлетворен. Среди имущества также автомобили высокого класса. Вернуться к навигатору Экс-руководитель управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрий Захарченко стал фигурантом коррупционного скандала, связанного с обвинениями в вымогательстве, получении взяток и препятствии следствию. Он обвиняется в преступлениях, включая вымогательство у владельца ресторана La Maree и получение денег от руководителя «Русинжиниринга». Громкость делу придала находка следователей: почти девять миллиардов рублей в различной валюте были обнаружены в квартире сестры Захарченко. Ни он, ни его родственники не смогли объяснить происхождение этих денег, что привело к иску Генпрокуратуры о конфискации средств. В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск о конфискации имущества Захарченко, а в апреле 2019 года следствие нашло дополнительные счета и недвижимость, принадлежащие «тайному миллиардеру». Второе обращение прокуратуры также было удовлетворено, на этот раз на 484 миллиона рублей. Судебные разбирательства продолжаются, и Пресненский суд Москвы рассматривает дело Захарченко. Вернуться к навигатору