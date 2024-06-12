В ХМАО директор компании вместо выплаты зарплаты раздавал взятки

В ХМАО директор геологоразведочной компании «Горизонт» раздавал взятки вместо погашения задолженности по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«В суд направлено уголовное дело в отношении менеджера компании „Росгеология“ за получение взятки в семь миллионов рублей. Получил он ее в феврале 2023 года от руководства компании „Горизонт“, у которой на тот момент имелись крупные долги по зарплате. Сейчас следователи выясняют, почему деньги не пошли на погашение задолженности и были ли они из фонда заработной платы», — сообщил собеседник.
В прокуратуре отметили, что в рамках данного уголовного дела нарушения, связанные с невыплатой зарплаты работникам «Горизонта», рассматриваться не будут. В СКР по ХМАО сообщили, что следователи выясняют, откуда были взяты средства на выплату взятки. «Расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО „Горизонт“ продолжается. Следственными органами принимаются исчерпывающие меры к погашению задолженности перед работниками ООО „Горизонт“. На имущество и расчетные счета ООО „Горизонт“ наложен арест. Работа по защите нарушенных прав работников организации продолжается», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить за взятку менеджера госкорпорации. Сотрудник «Росгеологии» получил от руководства «Горизонта» 7 млн рублей за сопровождение контракта.
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