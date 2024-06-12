12 июня 2024

В ХМАО директор компании вместо выплаты зарплаты раздавал взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют из каких денег выплачивалась взятка
Следователи выясняют из каких денег выплачивалась взятка Фото:

В ХМАО директор геологоразведочной компании «Горизонт» раздавал взятки вместо погашения задолженности по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. 

«В суд направлено уголовное дело в отношении менеджера компании „Росгеология“ за получение взятки в семь миллионов рублей. Получил он ее в феврале 2023 года от руководства компании „Горизонт“, у которой на тот момент имелись крупные долги по зарплате. Сейчас следователи выясняют, почему деньги не пошли на погашение задолженности и были ли они из фонда заработной платы», — сообщил собеседник.

В прокуратуре отметили, что в рамках данного уголовного дела нарушения, связанные с невыплатой зарплаты работникам «Горизонта», рассматриваться не будут. В СКР по ХМАО сообщили, что следователи выясняют, откуда были взяты средства на выплату взятки. «Расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО „Горизонт“ продолжается. Следственными органами принимаются исчерпывающие меры к погашению задолженности перед работниками ООО „Горизонт“. На имущество и расчетные счета ООО „Горизонт“ наложен арест. Работа по защите нарушенных прав работников организации продолжается», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить за взятку менеджера госкорпорации. Сотрудник «Росгеологии» получил от руководства «Горизонта» 7 млн рублей за сопровождение контракта.  

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В ХМАО директор геологоразведочной компании «Горизонт» раздавал взятки вместо погашения задолженности по зарплате перед работниками. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.  «В суд направлено уголовное дело в отношении менеджера компании „Росгеология“ за получение взятки в семь миллионов рублей. Получил он ее в феврале 2023 года от руководства компании „Горизонт“, у которой на тот момент имелись крупные долги по зарплате. Сейчас следователи выясняют, почему деньги не пошли на погашение задолженности и были ли они из фонда заработной платы», — сообщил собеседник. В прокуратуре отметили, что в рамках данного уголовного дела нарушения, связанные с невыплатой зарплаты работникам «Горизонта», рассматриваться не будут. В СКР по ХМАО сообщили, что следователи выясняют, откуда были взяты средства на выплату взятки. «Расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора ООО „Горизонт“ продолжается. Следственными органами принимаются исчерпывающие меры к погашению задолженности перед работниками ООО „Горизонт“. На имущество и расчетные счета ООО „Горизонт“ наложен арест. Работа по защите нарушенных прав работников организации продолжается», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить за взятку менеджера госкорпорации. Сотрудник «Росгеологии» получил от руководства «Горизонта» 7 млн рублей за сопровождение контракта.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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