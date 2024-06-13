Медведев процитировал Тору, говоря о новых санкциях против РФ

Медведев призвал наносить вред странам, которые ввели санкции против РФ

13 июня 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отреагировал на новые санкции от США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам, которые вводят антироссийские санкции, надо причинять больше вреда, парализуя работу компаний, мешая экономике. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев, процитировав Тору, основную священную книгу в иудаизме. «Надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений…. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Медведев призвал всех жителей России наносить урон западным странам. По его словам, «США и их союзники объявили войну РФ». Таким образом он предлагает отреагировать на новые антироссийские санкции, которые приняли Штаты. При этом он напомнил, что РФ быстро адаптируется к новым ограничениям. Ранее Штаты ввели санкции против России, из-за которых Мосбиржа была вынуждена вывести торговлю евро и долларами на внебиржевый уровень. В ЦБ заверили, что курс из-за этого не изменится. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев предупредил, что доллар в итоге может сильно обесцениться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Странам, которые вводят антироссийские санкции, надо причинять больше вреда, парализуя работу компаний, мешая экономике. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев, процитировав Тору, основную священную книгу в иудаизме. «Надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений…. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать (Левит, 24:20)», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Медведев призвал всех жителей России наносить урон западным странам. По его словам, «США и их союзники объявили войну РФ». Таким образом он предлагает отреагировать на новые антироссийские санкции, которые приняли Штаты. При этом он напомнил, что РФ быстро адаптируется к новым ограничениям. Ранее Штаты ввели санкции против России, из-за которых Мосбиржа была вынуждена вывести торговлю евро и долларами на внебиржевый уровень. В ЦБ заверили, что курс из-за этого не изменится. Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев предупредил, что доллар в итоге может сильно обесцениться.