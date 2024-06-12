12 июня 2024

В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Петербург

Стоимость авиабилетов из Сургута в Санкт-Петербург упала почти на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиабилеты из ХМАО в Питер упали в цене почти на 25%
Авиабилеты из ХМАО в Питер упали в цене почти на 25% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Петербурга. Рейсы из Сургута на середину июня в северную столицу подешевели почти на 25%.

«Стоимость рейса Сургут-Санкт-Петербург на 14 июня в одну сторону составляет около 6 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого цена, по информации на сайте, была на уровне более 8 тысяч рублей.

До двадцатых чисел июня стоимость перелета варьируется при этом в пределах 6,5 тысяч рублей. А до конца июня сургутяне смогут увидеть северную столицу России за сумму в пределах 10 тысяч. А уже в начале июля цены на авиабилеты могут доходить до 15 тысяч рублей.

Авиарейсы из Нижневартовска в Петербург тем временем обойдутся дороже. Наиболее выгодные перелеты приходятся на конец месяца. Например, 25 июня, на момент написания новости, в Питер можно улететь менее чем за 12 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда югорчане предпочитали ездить в мае. По данным сервиса OneTwoTrip, чаще всего тогда жители ХМАО путешествовали самолетом в Москву, а поездом — в Тюмень.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов до Петербурга. Рейсы из Сургута на середину июня в северную столицу подешевели почти на 25%. «Стоимость рейса Сургут-Санкт-Петербург на 14 июня в одну сторону составляет около 6 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого цена, по информации на сайте, была на уровне более 8 тысяч рублей. До двадцатых чисел июня стоимость перелета варьируется при этом в пределах 6,5 тысяч рублей. А до конца июня сургутяне смогут увидеть северную столицу России за сумму в пределах 10 тысяч. А уже в начале июля цены на авиабилеты могут доходить до 15 тысяч рублей. Авиарейсы из Нижневартовска в Петербург тем временем обойдутся дороже. Наиболее выгодные перелеты приходятся на конец месяца. Например, 25 июня, на момент написания новости, в Питер можно улететь менее чем за 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, куда югорчане предпочитали ездить в мае. По данным сервиса OneTwoTrip, чаще всего тогда жители ХМАО путешествовали самолетом в Москву, а поездом — в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...