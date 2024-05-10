Куда чаще всего ездили отдыхать жители ХМАО в майские праздники

Жители ХМАО чаще всего путешествовали в Москву и Тюмень в майские праздники

11 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В майские праздники житель ХМАО предпочитали летать самолетами в Москву Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В майские праздники жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) чаще всего путешествовали самолетом в Москву и поездом в Тюмень. В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip агентству URA.RU сообщили, что во время продолжительных выходных югорчане предпочитали перемещаться авиатранспортом. «Согласно данным бронирований на майские праздники, жители ХМАО предпочитают путешествовать самолетом. Количество бронирований авиабилетов в четыре раза превышает количество заказов железнодорожных билетов», — сообщили URA.RU в OneTwoTrip. Самым популярным направлением авиапутешествий у жителей ХМАО была Москва. Рейс в столицу России, по данным пресс-службы OneTwoTrip, выбрали 25% авиапутешественников. На втором месте по популярности оказалась Махачкала (14,3% заказов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,1% заказов). Также в десятку самых востребованных направлений вошли Тюмень (5,3%), Омск (4,6%), Екатеринбург (3,8%), Казань (3,7%), Сочи (3,4%), Уфа (3,3%) и Новосибирск (3,2%). Среди железнодорожных направлений наибольшей популярностью пользовались поездки в Тюмень: в столицу Тюменской области приобрели билеты 27% путешественников. Следующими по востребованности у югорчан оказались Екатеринбург (12,3%) и Уфа (5,7%). «Также в топ-10 популярных городов для железнодорожных путешествий вошли Тобольск (4,9%), Новый Уренгой (4,1%), Омск (3,5%), Ноябрьск (3,3%), Челябинск (2,7%), Пермь (2,2%) и Самара (1,6%)», — привел статистику сервис OneTwoTrip. Ранее URA.RU писало, что самым популярным местом для морского отдыха среди зарубежных курортов в майские выходные у жителей ХМАО была Турция. Среди курортов России лидировал Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздники жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) чаще всего путешествовали самолетом в Москву и поездом в Тюмень. В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip агентству URA.RU сообщили, что во время продолжительных выходных югорчане предпочитали перемещаться авиатранспортом. «Согласно данным бронирований на майские праздники, жители ХМАО предпочитают путешествовать самолетом. Количество бронирований авиабилетов в четыре раза превышает количество заказов железнодорожных билетов», — сообщили URA.RU в OneTwoTrip. Самым популярным направлением авиапутешествий у жителей ХМАО была Москва. Рейс в столицу России, по данным пресс-службы OneTwoTrip, выбрали 25% авиапутешественников. На втором месте по популярности оказалась Махачкала (14,3% заказов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,1% заказов). Также в десятку самых востребованных направлений вошли Тюмень (5,3%), Омск (4,6%), Екатеринбург (3,8%), Казань (3,7%), Сочи (3,4%), Уфа (3,3%) и Новосибирск (3,2%). Среди железнодорожных направлений наибольшей популярностью пользовались поездки в Тюмень: в столицу Тюменской области приобрели билеты 27% путешественников. Следующими по востребованности у югорчан оказались Екатеринбург (12,3%) и Уфа (5,7%). «Также в топ-10 популярных городов для железнодорожных путешествий вошли Тобольск (4,9%), Новый Уренгой (4,1%), Омск (3,5%), Ноябрьск (3,3%), Челябинск (2,7%), Пермь (2,2%) и Самара (1,6%)», — привел статистику сервис OneTwoTrip. Ранее URA.RU писало, что самым популярным местом для морского отдыха среди зарубежных курортов в майские выходные у жителей ХМАО была Турция. Среди курортов России лидировал Сочи.