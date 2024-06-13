Гостей Ильменского фестиваля доставит из Челябинска «Грушинский экспресс»

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Ильменский фестиваль. Архив. Челябинск., ильменский фестиваль
Ильменский фестиваль ежегодно собирает сотни тысяч гостей (фото из архива) Фото:

Для посетителей Ильменского фестиваля в Миассе Челябинской области из Уфы и Челябинска есть уникальная возможность добраться до места проведения фестиваля на историческом поезде «Грушинский экспресс». АО «Башкортостанская ППК» станет официальным перевозчиком участников и гостей 48 Всероссийского фестиваля авторской песни.

«Благодаря сотрудничеству Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог, на период фестиваля назначены дополнительные туристические поезда», — сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская ППК». Расписание поездов разработано так, чтобы участники и гости фестиваля могли удобно планировать свое посещение.

Допрейсы организованы при поддержке челябинского миндора и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан В этом году на Ильменском фестивале выступят известные артисты, в числе которых Олег Митяев и другие звезды авторской песни. Билеты на «Грушинский экспресс» доступны для покупки в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Грушинском экспрессе» все вагоны оформлены в бардовском стиле — столики в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, салон из дерева. В одном из вагонов находится настоящая сцена, где может выступить любой желающий.

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Для посетителей Ильменского фестиваля в Миассе Челябинской области из Уфы и Челябинска есть уникальная возможность добраться до места проведения фестиваля на историческом поезде «Грушинский экспресс». АО «Башкортостанская ППК» станет официальным перевозчиком участников и гостей 48 Всероссийского фестиваля авторской песни. «Благодаря сотрудничеству Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог, на период фестиваля назначены дополнительные туристические поезда», — сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская ППК». Расписание поездов разработано так, чтобы участники и гости фестиваля могли удобно планировать свое посещение. Допрейсы организованы при поддержке челябинского миндора и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан В этом году на Ильменском фестивале выступят известные артисты, в числе которых Олег Митяев и другие звезды авторской песни. Билеты на «Грушинский экспресс» доступны для покупки в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Ранее URA.RU сообщало, что в «Грушинском экспрессе» все вагоны оформлены в бардовском стиле — столики в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, салон из дерева. В одном из вагонов находится настоящая сцена, где может выступить любой желающий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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