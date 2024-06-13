Гостей Ильменского фестиваля доставит из Челябинска «Грушинский экспресс»

13 июня 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Ильменский фестиваль ежегодно собирает сотни тысяч гостей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для посетителей Ильменского фестиваля в Миассе Челябинской области из Уфы и Челябинска есть уникальная возможность добраться до места проведения фестиваля на историческом поезде «Грушинский экспресс». АО «Башкортостанская ППК» станет официальным перевозчиком участников и гостей 48 Всероссийского фестиваля авторской песни. «Благодаря сотрудничеству Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог, на период фестиваля назначены дополнительные туристические поезда», — сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская ППК». Расписание поездов разработано так, чтобы участники и гости фестиваля могли удобно планировать свое посещение. Допрейсы организованы при поддержке челябинского миндора и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан В этом году на Ильменском фестивале выступят известные артисты, в числе которых Олег Митяев и другие звезды авторской песни. Билеты на «Грушинский экспресс» доступны для покупки в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Ранее URA.RU сообщало, что в «Грушинском экспрессе» все вагоны оформлены в бардовском стиле — столики в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, салон из дерева. В одном из вагонов находится настоящая сцена, где может выступить любой желающий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для посетителей Ильменского фестиваля в Миассе Челябинской области из Уфы и Челябинска есть уникальная возможность добраться до места проведения фестиваля на историческом поезде «Грушинский экспресс». АО «Башкортостанская ППК» станет официальным перевозчиком участников и гостей 48 Всероссийского фестиваля авторской песни. «Благодаря сотрудничеству Южно-Уральской и Куйбышевской железных дорог, на период фестиваля назначены дополнительные туристические поезда», — сообщает пресс-служба АО «Башкортостанская ППК». Расписание поездов разработано так, чтобы участники и гости фестиваля могли удобно планировать свое посещение. Допрейсы организованы при поддержке челябинского миндора и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан В этом году на Ильменском фестивале выступят известные артисты, в числе которых Олег Митяев и другие звезды авторской песни. Билеты на «Грушинский экспресс» доступны для покупки в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Ранее URA.RU сообщало, что в «Грушинском экспрессе» все вагоны оформлены в бардовском стиле — столики в виде гитары, оконные занавески с фирменным логотипом, салон из дерева. В одном из вагонов находится настоящая сцена, где может выступить любой желающий.