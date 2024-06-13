В Хабаровске найдена «ферма» с сим-картами, которые использовала разведка Украины

РИАН: в Хабаровске задержали двух жителей, державших ферму с тысячами сим-карт
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Деньги. Курган, сим карта, sim
Жители использовали сим-карты, чтобы рассылать ложные сообщения о минировании Фото:

В Хабаровске задержаны два жителя, которые держали специальную «ферму» с тысячами сим-карт. «Ферма» использовалась спецслужбами Украины для рассылки ложных сообщений о минировании в России. Об этом заявил источник в силовых структурах.

«Оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях. При помощи них отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах», — заявил источник, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что жители применяли для этого специальную «ферму» сим-карт, а работали они на СБУ.

Во время обысков были изъяты 65 сим-боксов, а также две тысячи сим-карт различных провайдеров. Было возбуждено уголовное дело.

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В Хабаровске задержаны два жителя, которые держали специальную «ферму» с тысячами сим-карт. «Ферма» использовалась спецслужбами Украины для рассылки ложных сообщений о минировании в России. Об этом заявил источник в силовых структурах. «Оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях. При помощи них отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах», — заявил источник, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что жители применяли для этого специальную «ферму» сим-карт, а работали они на СБУ. Во время обысков были изъяты 65 сим-боксов, а также две тысячи сим-карт различных провайдеров. Было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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