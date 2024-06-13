Происшествия В Хабаровске найдена «ферма» с сим-картами, которые использовала разведка Украины РИАН: в Хабаровске задержали двух жителей, державших ферму с тысячами сим-карт 13 июня 2024 в 13:41 Размер текста - 17 + Жители использовали сим-карты, чтобы рассылать ложные сообщения о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровске задержаны два жителя, которые держали специальную «ферму» с тысячами сим-карт. «Ферма» использовалась спецслужбами Украины для рассылки ложных сообщений о минировании в России. Об этом заявил источник в силовых структурах. «Оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях. При помощи них отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах», — заявил источник, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что жители применяли для этого специальную «ферму» сим-карт, а работали они на СБУ. Во время обысков были изъяты 65 сим-боксов, а также две тысячи сим-карт различных провайдеров. Было возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Хабаровске задержаны два жителя, которые держали специальную «ферму» с тысячами сим-карт. «Ферма» использовалась спецслужбами Украины для рассылки ложных сообщений о минировании в России. Об этом заявил источник в силовых структурах. «Оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях. При помощи них отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах», — заявил источник, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что жители применяли для этого специальную «ферму» сим-карт, а работали они на СБУ. Во время обысков были изъяты 65 сим-боксов, а также две тысячи сим-карт различных провайдеров. Было возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям