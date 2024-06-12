Ремонт центральных улиц Екатеринбурга встал из-за острого дефицита материалов

13 июня 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Сроки ремонта сдвинулись на месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причина, по которой срываются сроки ремонтов на улице Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина (самый центр Екатеринбурга), — острая нехватка битума (он необходим для изготовления асфальтобетонной смеси и проливки слоев — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к предприятию. Оно должно было приступить к работам еще после майских праздников, но по его просьбе сроки сместили на 13 июня. Однако дорожники так и не вывели своих людей на участки. Вице-мэр Алексей Бубнов днем 13 июня при журналистах высказал исполнителям претензии, отметив, что не понимает, в чем причина задержки. В то время как собеседник агентства утверждает, что суть проблемы чиновникам озвучивалась. «Заводы, которые производят битум, перегружены, крупные федеральные игроки завалили их заказами. Поэтому „Уралдортехнологии“ никак не могут дождаться материала», — объяснил источник. По его словам, какой бы причина ни была, санкций «УралДорТехнологиям» не избежать — таков 44-й федеральный закон. Ранее URA.RU рассказывало, что УДТ хотят обанкротить. Собеседник агентства заверяет, что эти две истории не связаны. Этим летом УДТ должны отремонтировать в общей сложности девять участков — по улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (между зданиями по проспекту Ленина №24А и №31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Машинистов (от здания №1 до моста через Ольховку) и по переулку Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причина, по которой срываются сроки ремонтов на улице Бориса Ельцина и перекрестке 8 Марта — Ленина (самый центр Екатеринбурга), — острая нехватка битума (он необходим для изготовления асфальтобетонной смеси и проливки слоев — прим. URA.RU). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к предприятию. Оно должно было приступить к работам еще после майских праздников, но по его просьбе сроки сместили на 13 июня. Однако дорожники так и не вывели своих людей на участки. Вице-мэр Алексей Бубнов днем 13 июня при журналистах высказал исполнителям претензии, отметив, что не понимает, в чем причина задержки. В то время как собеседник агентства утверждает, что суть проблемы чиновникам озвучивалась. «Заводы, которые производят битум, перегружены, крупные федеральные игроки завалили их заказами. Поэтому „Уралдортехнологии“ никак не могут дождаться материала», — объяснил источник. По его словам, какой бы причина ни была, санкций «УралДорТехнологиям» не избежать — таков 44-й федеральный закон. Ранее URA.RU рассказывало, что УДТ хотят обанкротить. Собеседник агентства заверяет, что эти две истории не связаны. Этим летом УДТ должны отремонтировать в общей сложности девять участков — по улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (между зданиями по проспекту Ленина №24А и №31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Машинистов (от здания №1 до моста через Ольховку) и по переулку Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана).