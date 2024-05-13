Екатеринбург на пороге дорожного коллапса из-за проблем у «королей госзаказа»

Компанию «УралДорТехнологии» требуют признать банкротом

Только в Екатеринбурге «УралДорТехнологии» должны отремонтировать семь участков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургу внезапно грозит дорожный кризис: компанию «УралДорТехнологии» (УДТ), одного из крупнейших подрядчиков властей, хотят обанкротить из-за долга в 8,9 млн рублей. Иск подал субподрядчик — «БерезовскДорСтрой», следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области. У чиновников есть запасной план.

«Заявитель просит: признать ООО „УралДорТехнологии“ несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру наблюдения; включить в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди реестра требование ООО „БерезовскДорСтрой“ в размере 8,9 млн рублей», — говорится в документе. Заявление приняли, рассмотрение назначено на 27 мая.

По данным URA.RU, долг перед березовской компанией образовался еще полтора года назад — за работы по содержанию дорог. Директор «БерезовскДорСтрой» Николай Пестов в беседе с URA.RU заявил, что зла на должников не держит, но деньги ему вернуть должны.

Этим летом УДТ должны отремонтировать девять участков — по улицам Малышева (от Московской до Добролюбова), Студенческой (от Первомайской до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (между зданиями по проспекту Ленина №24А и №31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Машинистов (от здания №1 до моста через Ольховку) и по переулку Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). По данным агентства, рабочие уже должны были выйти на первые три участка, но их там пока нет — в отличие от конкурентов.

Говоря о возможных сценариях развития событий, информированный источник URA.RU допустил, что контракты придется перезаключать. «Или будет найден вариант с заключением договоров субподряда», — отметил собеседник. Для мэрии ситуация чувствительна: считается, что с осени 2022-го — после некоторых принятых мэром Алексеем Орловым кадровых решений — удалось выстроить такое взаимодействие между ответственными чиновниками и подрядчиками, что подавляющее большинство ремонтов выполняется раньше сроков.

В феврале стало известно, что неустановленные лица из числа руководителей «УралДорТехнологий» подозреваются в предоставлении областному Управлению автодорог подложных документов об исполнении контрактов на обслуживание трасс. Ущерб следователи оценили в два миллиона рублей.