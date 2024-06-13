Умер советский космонавт Зудов, который единственный за всю историю посадил корабль на воду

Летчик-космонавт Вячеслав Зудов умер на 83-м году жизни

13 июня 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Вячеслав Зудов (справа) навсегда остался в истории космонавтики Фото: Роскосмос/https://vk.com/roscosmos Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов умер на 83-м году жизни. Он совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду. Биография космонавта, а также его подвиг — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Родившийся 8 января 1942 года в городе Бор Горьковской области, Зудов завершил образование в Электростали в 1959 году, после чего окончил Балашевское военное училище летчиков в 1963 году. Его образовательный путь продолжился в ВВА им. Ю.А. Гагарина и Академии общественных наук при ЦК КПСС. Военная служба и карьера космонавта Во время службы в ВВС он специализировался на эвакуации космических аппаратов. В Советской Армии он находился с 1959 года. В 1965 году был зачислен в отряд космонавтов, участвовал в миссиях и подготовках к полетам на орбитальных станциях «Салют». Его вклад в космические программы был отмечен присвоением звания Героя Советского Союза в 1976 году. Космонавтом Зудов стал в 1965 году Фото: Роскосмос/https://vk.com/roscosmos Профессиональная деятельность после службы После ухода из ВС в 1992 году работал на телевидении и в таможенных органах до выхода на пенсию в 2006 году. В 1997 году был кандидатом в депутаты Московской областной думы от блока «Аграрии, коммунисты и другие патриотические силы Подмосковья». Занял второе место. В 2005 году был выдвинут кандидатом в Совет депутатов города Электросталь Московской области. Награды и звания Кроме звания Героя СССР, награжден множеством медалей и орденов за заслуги перед отечеством, включая медаль «За заслуги в освоении космоса». Среди них: орден Ленина (5 ноября 1976 г.);

девять юбилейных медалей;

почетный строитель Байконура;

знак «Строитель Байконура». Посадка на воду, которая вошла в историю Посадка «Союза» на воду стала первой в истории Фото: NASA TV/Public domain В 1976 году Зудов совершил полет в космос в качестве командира корабля «Союз-23». Тогда он едва не погиб. Из-за нештатной ситуации корабль не смог состыковаться с орбитальной станцией — отказала система автоматической стыковки «Игла». Управление в ручную было возможно только с расстояния 1200 метров, однако до стыковочного шлюза было более двух километров. Экипаж несколько раз пытался, однако безуспешно. После для маневров закончилось топливо. Было решено — корабль возвращается на Землю. «Союз» находился в космосе двое суток. Однако регенерационные патроны системы жизнеобеспечения космического корабля имели ресурс трое суток. Времени было мало. Корабль отклонился от точки посадки на 121 километр. Посадка произошла глубокой ночью в снежном буране на озеро Тенгиз в двух километрах от берега при температуре −20 градусов. Выходной люк оказался в воде, космонавты находились в спускаемом аппарате около 12 часов. Их удалось достать только на вертолетах. Этот случай вошел в историю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов умер на 83-м году жизни. Он совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду. Биография космонавта, а также его подвиг — в материале URA.RU. Родившийся 8 января 1942 года в городе Бор Горьковской области, Зудов завершил образование в Электростали в 1959 году, после чего окончил Балашевское военное училище летчиков в 1963 году. Его образовательный путь продолжился в ВВА им. Ю.А. Гагарина и Академии общественных наук при ЦК КПСС. Во время службы в ВВС он специализировался на эвакуации космических аппаратов. В Советской Армии он находился с 1959 года. В 1965 году был зачислен в отряд космонавтов, участвовал в миссиях и подготовках к полетам на орбитальных станциях «Салют». Его вклад в космические программы был отмечен присвоением звания Героя Советского Союза в 1976 году. После ухода из ВС в 1992 году работал на телевидении и в таможенных органах до выхода на пенсию в 2006 году. В 1997 году был кандидатом в депутаты Московской областной думы от блока «Аграрии, коммунисты и другие патриотические силы Подмосковья». Занял второе место. В 2005 году был выдвинут кандидатом в Совет депутатов города Электросталь Московской области. Кроме звания Героя СССР, награжден множеством медалей и орденов за заслуги перед отечеством, включая медаль «За заслуги в освоении космоса». Среди них: орден Ленина (5 ноября 1976 г.); девять юбилейных медалей; почетный строитель Байконура; знак «Строитель Байконура». В 1976 году Зудов совершил полет в космос в качестве командира корабля «Союз-23». Тогда он едва не погиб. Из-за нештатной ситуации корабль не смог состыковаться с орбитальной станцией — отказала система автоматической стыковки «Игла». Управление в ручную было возможно только с расстояния 1200 метров, однако до стыковочного шлюза было более двух километров. Экипаж несколько раз пытался, однако безуспешно. После для маневров закончилось топливо. Было решено — корабль возвращается на Землю. «Союз» находился в космосе двое суток. Однако регенерационные патроны системы жизнеобеспечения космического корабля имели ресурс трое суток. Времени было мало. Корабль отклонился от точки посадки на 121 километр. Посадка произошла глубокой ночью в снежном буране на озеро Тенгиз в двух километрах от берега при температуре −20 градусов. Выходной люк оказался в воде, космонавты находились в спускаемом аппарате около 12 часов. Их удалось достать только на вертолетах. Этот случай вошел в историю.