12 июня 2024

В Тюмени банкноту в 5 000 рублей продают за несколько миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец хочет заработать миллионы на одной пятитысячной купюре
Тюменец хочет заработать миллионы на одной пятитысячной купюре Фото:

В Тюмени купюру в 5 000 рублей продают за 7 777 000 рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Цена на банкноту завышена в более чем полторы тысячи раз из-за ее номера.

«Пять тысяч рублей с „красивым“ номером „7777000“. Цена — 7 777 000 рублей», — говорится в объявлении.

Как утверждает продавец, банкнота новая и в идеальном состоянии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за миллион продают купюру в 100 рублей. Она выпущена ограниченным тиражом к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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В Тюмени купюру в 5 000 рублей продают за 7 777 000 рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Цена на банкноту завышена в более чем полторы тысячи раз из-за ее номера. «Пять тысяч рублей с „красивым“ номером „7777000“. Цена — 7 777 000 рублей», — говорится в объявлении. Как утверждает продавец, банкнота новая и в идеальном состоянии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за миллион продают купюру в 100 рублей. Она выпущена ограниченным тиражом к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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