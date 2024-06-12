В Тюмени банкноту в 5 000 рублей продают за несколько миллионов

Тюменец хочет заработать миллионы на одной пятитысячной купюре
В Тюмени купюру в 5 000 рублей продают за 7 777 000 рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. Цена на банкноту завышена в более чем полторы тысячи раз из-за ее номера.
«Пять тысяч рублей с „красивым“ номером „7777000“. Цена — 7 777 000 рублей», — говорится в объявлении.
Как утверждает продавец, банкнота новая и в идеальном состоянии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за миллион продают купюру в 100 рублей. Она выпущена ограниченным тиражом к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!