В Пентагоне подсчитали стоимость оружия, отправленного Киеву с начала СВО

Глава Пентагона Остин: Киев получил оружия на 98 млрд долларов

13 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

С начала СВО Киев получил оружия на 98 млрд долларов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 млрд долларов с 2022 года», — заявил Остин во время заседания контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Он также выразив надежду, что объемы военной помощи для Украины будут и дальше расти. Трансляция выступления велась в соцсети Х. Ранее сообщалось о желании Вашингтона и его союзников прикладывать больше сил в обеспечении Украины нужными ресурсами. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страны НАТО планируют удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 млрд долларов с 2022 года», — заявил Остин во время заседания контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Он также выразив надежду, что объемы военной помощи для Украины будут и дальше расти. Трансляция выступления велась в соцсети Х. Ранее сообщалось о желании Вашингтона и его союзников прикладывать больше сил в обеспечении Украины нужными ресурсами. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страны НАТО планируют удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться.