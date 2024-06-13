В Пентагоне подсчитали стоимость оружия, отправленного Киеву с начала СВО

Глава Пентагона Остин: Киев получил оружия на 98 млрд долларов
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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу,  stock
С начала СВО Киев получил оружия на 98 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 млрд долларов с 2022 года», — заявил Остин во время заседания контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Он также выразив надежду, что объемы военной помощи для Украины будут и дальше расти. Трансляция выступления велась в соцсети Х.

Ранее сообщалось о желании Вашингтона и его союзников прикладывать больше сил в обеспечении Украины нужными ресурсами. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страны НАТО планируют удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться.

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С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 млрд долларов с 2022 года», — заявил Остин во время заседания контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Он также выразив надежду, что объемы военной помощи для Украины будут и дальше расти. Трансляция выступления велась в соцсети Х. Ранее сообщалось о желании Вашингтона и его союзников прикладывать больше сил в обеспечении Украины нужными ресурсами. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страны НАТО планируют удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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