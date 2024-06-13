В Пентагоне подсчитали стоимость оружия, отправленного Киеву с начала СВО

С начала 2022 года Киев получил оружия от стран НАТО на 98 млрд долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 млрд долларов с 2022 года», — заявил Остин во время заседания контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Он также выразив надежду, что объемы военной помощи для Украины будут и дальше расти. Трансляция выступления велась в соцсети Х.
Ранее сообщалось о желании Вашингтона и его союзников прикладывать больше сил в обеспечении Украины нужными ресурсами. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страны НАТО планируют удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться.
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