Песков ответил, как уход Армении из ОДКБ повлияет на отношения с Россией

Песков: Россия будет поддерживать партнерские отношения с Арменией
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Россия и ВС РФ заинтересованы в дальнейшем партнерстве с Арменией, заявил Песков Фото:
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Армения выйдет из ОКДБ

Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, несмотря на ее уход из ОДКБ. Также и российская армия заинтересована в сотрудничестве с армянской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию. И мы, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил Песков. Его слова передает telegram-канал Shot. Он также добавил, что ВС РФ также заинтересованы в сотрудничестве с Арменией.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, ч то Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Однако он отметил, что дата выхода пока неизвестна, это может быть через месяц или три года.

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Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, несмотря на ее уход из ОДКБ. Также и российская армия заинтересована в сотрудничестве с армянской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию. И мы, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил Песков. Его слова передает telegram-канал Shot. Он также добавил, что ВС РФ также заинтересованы в сотрудничестве с Арменией. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, ч то Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Однако он отметил, что дата выхода пока неизвестна, это может быть через месяц или три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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