Песков ответил, как уход Армении из ОДКБ повлияет на отношения с Россией

Песков: Россия будет поддерживать партнерские отношения с Арменией

13 июня 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Россия и ВС РФ заинтересованы в дальнейшем партнерстве с Арменией, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Армения выйдет из ОКДБ Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, несмотря на ее уход из ОДКБ. Также и российская армия заинтересована в сотрудничестве с армянской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию. И мы, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил Песков. Его слова передает telegram-канал Shot. Он также добавил, что ВС РФ также заинтересованы в сотрудничестве с Арменией. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, ч то Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Однако он отметил, что дата выхода пока неизвестна, это может быть через месяц или три года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, несмотря на ее уход из ОДКБ. Также и российская армия заинтересована в сотрудничестве с армянской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию. И мы, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил Песков. Его слова передает telegram-канал Shot. Он также добавил, что ВС РФ также заинтересованы в сотрудничестве с Арменией. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, ч то Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Однако он отметил, что дата выхода пока неизвестна, это может быть через месяц или три года.