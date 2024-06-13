Песков ответил, как уход Армении из ОДКБ повлияет на отношения с Россией

Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, несмотря на ее уход из ОДКБ. Также и российская армия заинтересована в сотрудничестве с армянской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию. И мы, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — заявил Песков. Его слова передает telegram-канал Shot. Он также добавил, что ВС РФ также заинтересованы в сотрудничестве с Арменией.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте заявил, ч то Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Однако он отметил, что дата выхода пока неизвестна, это может быть через месяц или три года.
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