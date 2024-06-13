В мире Пашинян анонсировал выход Армении из ОДКБ 13 июня 2024 в 12:40 Размер текста - 17 + Никол Пашинян подтвердил свои планы по выходу Армении из ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте. «Следующим логическим шагом после заморозки членства станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», — заявил Никол Пашинян. Прямой эфир заседания шел на странице премьера в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU заявил, что Армения взяла прозападный путь развития. Также страна нацелена на нормализацию отношений с Турцией. По его словам, Армении ОДКБ сейчас не нужен. Подробнее про причины создания и цели Организации Договора о коллективной безопасности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте. «Следующим логическим шагом после заморозки членства станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», — заявил Никол Пашинян. Прямой эфир заседания шел на странице премьера в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU заявил, что Армения взяла прозападный путь развития. Также страна нацелена на нормализацию отношений с Турцией. По его словам, Армении ОДКБ сейчас не нужен. Подробнее про причины создания и цели Организации Договора о коллективной безопасности — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям