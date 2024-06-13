Пашинян анонсировал выход Армении из ОДКБ

Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте.
«Следующим логическим шагом после заморозки членства станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», — заявил Никол Пашинян. Прямой эфир заседания шел на странице премьера в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Ранее политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU заявил, что Армения взяла прозападный путь развития. Также страна нацелена на нормализацию отношений с Турцией. По его словам, Армении ОДКБ сейчас не нужен. Подробнее про причины создания и цели Организации Договора о коллективной безопасности — в материале URA.RU.
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