Тюменский активист намерен идти до конца, чтобы засудить экс-губернатора ХМАО

Тюменский активист Юрий Рябцев продолжит попытки привлечь экс-губернатора ХМАО Наталью Комарову за дискредитацию армии. Он оказался не удовлетворен итогами заседания Нижневартовского городского суда об обжаловании постановления полиции, которая не усмотрела признаков нарушения закона в высказывании бывшей главы региона «мы не хотели этой войны, она нам не нужна». Рябцев заявил URA.RU, что намерен подать апелляцию.
«Процесс шел три часа, из которых судья [Татьяна Коваленко] была час в совещательной комнате. Я заявлял ей отвод, она отказалась уйти. Полиция перепутала даты, вызывали оперативника, лингвистическая экспертиза проведена не по методике Минюста. Пожалуй, буду подавать апелляцию в окружной суд ХМАО», — заявил Рябцев.
Пока в своем стремлении общественник терпит фиаско. Он с осени 2023 года подавал иски и писал жалобы во всевозможные инстанции и везде получил отказ.
Ранее URA.RU писало, что суд Нижневартовска отказался привлечь Комарову к ответственности по статье за дискредитацию армии. Рябцев лично прибыл в Югру, чтобы обжаловать постановление главы местной полиции Фаниса Хаматова об отказе в возбуждении в отношении бывшей главы региона дела об административном правонарушении из-за ее высказывания «мы не хотели этой войны, она нам не нужна».
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