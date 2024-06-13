Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке

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Сотрудники НТВ получили тяжелые ранения
Сотрудники НТВ получили тяжелые ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников канала тяжело ранены в Горловке ДНР во время выполнения профессиональных обязанностей», — написал мэр в Telegram. Пострадавших госпитализировали. Других подробностей не сообщается. 

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Трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников канала тяжело ранены в Горловке ДНР во время выполнения профессиональных обязанностей», — написал мэр в Telegram. Пострадавших госпитализировали. Других подробностей не сообщается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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