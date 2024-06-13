Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке

Сотрудники НТВ получили тяжелые ранения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников канала тяжело ранены в Горловке ДНР во время выполнения профессиональных обязанностей», — написал мэр в Telegram. Пострадавших госпитализировали. Других подробностей не сообщается.
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