Трое сотрудников НТВ находятся в коме после ранения в Горловке
Корреспонденты телеканала НТВ, которые были ранены в Горловке в Донецкой Народной Республике, находятся в коме, их разместили в операционной. Об этом сообщают медики.
«Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме», — передает ТАСС информацию врачей. Отмечается, что на данный момент они находятся в операционной.
Ранее сообщалось, что в Горловке были тяжело ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент телеканала Алексей Ивлиев и еще двое человек, отмечает мэр Иван Приходько. Всм6е трое человек были госпитализированы.
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