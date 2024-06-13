Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

13 июня 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Трое сотрудников НТВ находятся в коме после ранения в Горловке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Корреспонденты телеканала НТВ, которые были ранены в Горловке в Донецкой Народной Республике, находятся в коме, их разместили в операционной. Об этом сообщают медики. «Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме», — передает ТАСС информацию врачей. Отмечается, что на данный момент они находятся в операционной. Ранее сообщалось, что в Горловке были тяжело ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент телеканала Алексей Ивлиев и еще двое человек, отмечает мэр Иван Приходько. Всм6е трое человек были госпитализированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корреспонденты телеканала НТВ, которые были ранены в Горловке в Донецкой Народной Республике, находятся в коме, их разместили в операционной. Об этом сообщают медики. «Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме», — передает ТАСС информацию врачей. Отмечается, что на данный момент они находятся в операционной. Ранее сообщалось, что в Горловке были тяжело ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент телеканала Алексей Ивлиев и еще двое человек, отмечает мэр Иван Приходько. Всм6е трое человек были госпитализированы.