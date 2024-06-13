Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, медсестра, поликлиника, бсмп, медицина, врач, больница, машина скорой помощи, скорая помощь
Трое сотрудников НТВ находятся в коме после ранения в Горловке Фото:

Корреспонденты телеканала НТВ, которые были ранены в Горловке в Донецкой Народной Республике, находятся в коме, их разместили в операционной. Об этом сообщают медики.

«Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме», — передает ТАСС информацию врачей. Отмечается, что на данный момент они находятся в операционной.

Ранее сообщалось, что в Горловке были тяжело ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент телеканала Алексей Ивлиев и еще двое человек, отмечает мэр Иван Приходько. Всм6е трое человек были госпитализированы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корреспонденты телеканала НТВ, которые были ранены в Горловке в Донецкой Народной Республике, находятся в коме, их разместили в операционной. Об этом сообщают медики. «Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме», — передает ТАСС информацию врачей. Отмечается, что на данный момент они находятся в операционной. Ранее сообщалось, что в Горловке были тяжело ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент телеканала Алексей Ивлиев и еще двое человек, отмечает мэр Иван Приходько. Всм6е трое человек были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...