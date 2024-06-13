Shot: очевидцы оказали первую помощь депутату Госдумы Езубову после ДТП. Видео

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Очевидцы следили за состоянием Алексея Езубова до приезда медиков Фото:

Очевидцы оказали первую помощь депутату Госдумы Алексею Езубову, который попал в ДТП в Подмосковье. Они следили за его состоянием до приезда скорой.

«Первую помощь Езубову после ДТП оказали очевидцы», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что они следили за ним и ожидали скорую помощь. Езубова и водителя второй машины госпитализировали, их состояние стабилизировали врачи, а после отпустили на стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Езубов на своем Mercedes попал в аварию, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Он двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково.

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Очевидцы оказали первую помощь депутату Госдумы Алексею Езубову, который попал в ДТП в Подмосковье. Они следили за его состоянием до приезда скорой. «Первую помощь Езубову после ДТП оказали очевидцы», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что они следили за ним и ожидали скорую помощь. Езубова и водителя второй машины госпитализировали, их состояние стабилизировали врачи, а после отпустили на стационарное лечение. Ранее сообщалось, что в Подмосковье Езубов на своем Mercedes попал в аварию, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Он двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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