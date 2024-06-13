Shot: очевидцы оказали первую помощь депутату Госдумы Езубову после ДТП. Видео

13 июня 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Очевидцы следили за состоянием Алексея Езубова до приезда медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Очевидцы оказали первую помощь депутату Госдумы Алексею Езубову, который попал в ДТП в Подмосковье. Они следили за его состоянием до приезда скорой. «Первую помощь Езубову после ДТП оказали очевидцы», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что они следили за ним и ожидали скорую помощь. Езубова и водителя второй машины госпитализировали, их состояние стабилизировали врачи, а после отпустили на стационарное лечение. Ранее сообщалось, что в Подмосковье Езубов на своем Mercedes попал в аварию, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Он двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы оказали первую помощь депутату Госдумы Алексею Езубову, который попал в ДТП в Подмосковье. Они следили за его состоянием до приезда скорой. «Первую помощь Езубову после ДТП оказали очевидцы», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что они следили за ним и ожидали скорую помощь. Езубова и водителя второй машины госпитализировали, их состояние стабилизировали врачи, а после отпустили на стационарное лечение. Ранее сообщалось, что в Подмосковье Езубов на своем Mercedes попал в аварию, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Он двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково.