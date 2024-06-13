В «дочке» «Ютэйр» назначен новый директор

В дочернем обществе югорской авиакомпании «Ютэйр» — «Ютэйр-ИТ» сменился директор. Предприятие возглавил Сергей Тагинцев.
«Тагинцев Сергей Владимирович — директор ООО «Ютэйр-ИТ» с июня 2024 года. Ранее компанию возглавлял Игорь Петров», — указано в Едином федеральном государственном реестре юридических лиц.
Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что ранее Тагинцев занимал пост заместителя генерального директора «Ютэйр» по внутреннему контролю. В 2017 году он вошел в состав правления компании.
Компания "Ютэйр-информационные технологии" создана в марте 2023 года. Она занимается разработкой цифровых продуктов. Первым директором предприятия был Игорь Петров, который прежде занимал пост финансового директора «Ютэйр».
Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать назначение. Ответ от пресс-службы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Совет директоров авиакомпании «Ютэйр» принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Информация представлена на сайте раскрытия информации «Интерфакс».
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