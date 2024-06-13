Экс-зампред правительства РФ потерял 13 млн, желая изменить статью в «Википедии»

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Дискуссия «Становление института президентства в России: как это было». Екатеринбург, илюшин виктор
Мошенники получили доступ к банковскому счету Илюшина и сняли с него 12,9 млн рублей Фото:

Бывший заместитель председателя российского правительства Виктор Илюшин потерял 13 млн рублей, когда хотел изменить информацию о себе в статье на «Википедии». Об этом сообщают журналисты.

«Экс-заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин стал жертвой мошенников, потеряв 13 миллионов рублей после попытки внести изменения в статью о себе на „Википедии“», — передает «Ридус». Отмечается, что 7 июня он получил звонок от лиц, представившихся администраторами интернет-энциклопедии, которые предложили ему установить программу для редактирования статей на «Википедии». Это привело к тому, что мошенники получили доступ к его банковскому счету.

После этого в течение нескольких дней неизвестные сняли с банковского счета Илюшина 12,9 миллиона рублей. Осознав, что стал жертвой аферы, экс-зампред правительства РФ обратился в правоохранительные органы. В результате этого было возбуждено уголовное дело.

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Бывший заместитель председателя российского правительства Виктор Илюшин потерял 13 млн рублей, когда хотел изменить информацию о себе в статье на «Википедии». Об этом сообщают журналисты. «Экс-заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин стал жертвой мошенников, потеряв 13 миллионов рублей после попытки внести изменения в статью о себе на „Википедии“», — передает «Ридус». Отмечается, что 7 июня он получил звонок от лиц, представившихся администраторами интернет-энциклопедии, которые предложили ему установить программу для редактирования статей на «Википедии». Это привело к тому, что мошенники получили доступ к его банковскому счету. После этого в течение нескольких дней неизвестные сняли с банковского счета Илюшина 12,9 миллиона рублей. Осознав, что стал жертвой аферы, экс-зампред правительства РФ обратился в правоохранительные органы. В результате этого было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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