Экс-зампред правительства РФ потерял 13 млн, желая изменить статью в «Википедии»

Бывший заместитель председателя российского правительства Виктор Илюшин потерял 13 млн рублей, когда хотел изменить информацию о себе в статье на «Википедии». Об этом сообщают журналисты.
«Экс-заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин стал жертвой мошенников, потеряв 13 миллионов рублей после попытки внести изменения в статью о себе на „Википедии“», — передает «Ридус». Отмечается, что 7 июня он получил звонок от лиц, представившихся администраторами интернет-энциклопедии, которые предложили ему установить программу для редактирования статей на «Википедии». Это привело к тому, что мошенники получили доступ к его банковскому счету.
После этого в течение нескольких дней неизвестные сняли с банковского счета Илюшина 12,9 миллиона рублей. Осознав, что стал жертвой аферы, экс-зампред правительства РФ обратился в правоохранительные органы. В результате этого было возбуждено уголовное дело.
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