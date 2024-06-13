Экс-зампред правительства РФ потерял 13 млн, желая изменить статью в «Википедии»

13 июня 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мошенники получили доступ к банковскому счету Илюшина и сняли с него 12,9 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший заместитель председателя российского правительства Виктор Илюшин потерял 13 млн рублей, когда хотел изменить информацию о себе в статье на «Википедии». Об этом сообщают журналисты. «Экс-заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин стал жертвой мошенников, потеряв 13 миллионов рублей после попытки внести изменения в статью о себе на „Википедии“», — передает «Ридус». Отмечается, что 7 июня он получил звонок от лиц, представившихся администраторами интернет-энциклопедии, которые предложили ему установить программу для редактирования статей на «Википедии». Это привело к тому, что мошенники получили доступ к его банковскому счету. После этого в течение нескольких дней неизвестные сняли с банковского счета Илюшина 12,9 миллиона рублей. Осознав, что стал жертвой аферы, экс-зампред правительства РФ обратился в правоохранительные органы. В результате этого было возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель председателя российского правительства Виктор Илюшин потерял 13 млн рублей, когда хотел изменить информацию о себе в статье на «Википедии». Об этом сообщают журналисты. «Экс-заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин стал жертвой мошенников, потеряв 13 миллионов рублей после попытки внести изменения в статью о себе на „Википедии“», — передает «Ридус». Отмечается, что 7 июня он получил звонок от лиц, представившихся администраторами интернет-энциклопедии, которые предложили ему установить программу для редактирования статей на «Википедии». Это привело к тому, что мошенники получили доступ к его банковскому счету. После этого в течение нескольких дней неизвестные сняли с банковского счета Илюшина 12,9 миллиона рублей. Осознав, что стал жертвой аферы, экс-зампред правительства РФ обратился в правоохранительные органы. В результате этого было возбуждено уголовное дело.