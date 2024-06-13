В Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено, движение по улице также перекрыто, сообщает агентство «Москва».
«В результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута №672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы», — передает агентство в своем telegram-канале. На месте происшествия работают городские службы, движение по улице было перекрыто.
Читатель URA.RU прислал видео произошедшего, он также отметил, что ЧП произошло рядом с метро Лианозово. Также в регионе был объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с сильным ливнем и не работало метро. Так, пути на станции «Багратионовская» затопило водой, между ней и станцией «Кунцевской» движение было приостановлено, позже его восстановили.
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