Автобус в Москве утонул из-за ливня. Видео

13 июня 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Автобус в Москве утонул на дороге из-за дождя, пострадавших нет (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено, движение по улице также перекрыто, сообщает агентство «Москва». «В результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута №672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы», — передает агентство в своем telegram-канале. На месте происшествия работают городские службы, движение по улице было перекрыто. Читатель URA.RU прислал видео произошедшего, он также отметил, что ЧП произошло рядом с метро Лианозово. Также в регионе был объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с сильным ливнем и не работало метро. Так, пути на станции «Багратионовская» затопило водой, между ней и станцией «Кунцевской» движение было приостановлено, позже его восстановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено, движение по улице также перекрыто, сообщает агентство «Москва». «В результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута №672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы», — передает агентство в своем telegram-канале. На месте происшествия работают городские службы, движение по улице было перекрыто. Читатель URA.RU прислал видео произошедшего, он также отметил, что ЧП произошло рядом с метро Лианозово. Также в регионе был объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с сильным ливнем и не работало метро. Так, пути на станции «Багратионовская» затопило водой, между ней и станцией «Кунцевской» движение было приостановлено, позже его восстановили.