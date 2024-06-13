Автобус в Москве утонул из-за ливня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Екатеринбург, транспорт, автобус, автобус 65
Автобус в Москве утонул на дороге из-за дождя, пострадавших нет (архивное фото) Фото:

В Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено, движение по улице также перекрыто, сообщает агентство «Москва».

«В результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута №672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы», — передает агентство в своем telegram-канале. На месте происшествия работают городские службы, движение по улице было перекрыто.

Читатель URA.RU прислал видео произошедшего, он также отметил, что ЧП произошло рядом с метро Лианозово. Также в регионе был объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с сильным ливнем и не работало метро. Так, пути на станции «Багратионовская» затопило водой, между ней и станцией «Кунцевской» движение было приостановлено, позже его восстановили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено, движение по улице также перекрыто, сообщает агентство «Москва». «В результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута №672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы», — передает агентство в своем telegram-канале. На месте происшествия работают городские службы, движение по улице было перекрыто. Читатель URA.RU прислал видео произошедшего, он также отметил, что ЧП произошло рядом с метро Лианозово. Также в регионе был объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с сильным ливнем и не работало метро. Так, пути на станции «Багратионовская» затопило водой, между ней и станцией «Кунцевской» движение было приостановлено, позже его восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...