Челябинские единороссы приняли решение выдвинуть Текслера в губернаторы

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Выдвижение происходило путем тайного голосования
Выдвижение происходило путем тайного голосования Фото:

Делегаты областной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 13 июня приняли решение поддержать кандидатуру действующего главы региона Алексея Текслера на должность губернатора. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Члены конференции поддержали кандидатуру Алексея Леонидовича на выборах губернатора. Его избирательная кампания пройдет при поддержке ЕР», — сообщили в реготделении.

Конференция проходила в конгресс-холле «Таганай». Кандидата выбрали тайным голосованием. Здесь же Текслер выступил с обращением к заксобранию региона.

Соперником Текслера от партии «Зеленая альтернатива» на выборах будет зампредседателя партии Степан Соловьев. От «Яблока» на выборы выдвинется руководитель регионального отделения партии Ярослав Щербаков.

Текслер возглавил регион в сентябре 2019 года. Его выдвижение на второй срок поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет ЕР.

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Делегаты областной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 13 июня приняли решение поддержать кандидатуру действующего главы региона Алексея Текслера на должность губернатора. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Члены конференции поддержали кандидатуру Алексея Леонидовича на выборах губернатора. Его избирательная кампания пройдет при поддержке ЕР», — сообщили в реготделении. Конференция проходила в конгресс-холле «Таганай». Кандидата выбрали тайным голосованием. Здесь же Текслер выступил с обращением к заксобранию региона. Соперником Текслера от партии «Зеленая альтернатива» на выборах будет зампредседателя партии Степан Соловьев. От «Яблока» на выборы выдвинется руководитель регионального отделения партии Ярослав Щербаков. Текслер возглавил регион в сентябре 2019 года. Его выдвижение на второй срок поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет ЕР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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