Челябинские единороссы приняли решение выдвинуть Текслера в губернаторы

Делегаты областной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 13 июня приняли решение поддержать кандидатуру действующего главы региона Алексея Текслера на должность губернатора. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.
«Члены конференции поддержали кандидатуру Алексея Леонидовича на выборах губернатора. Его избирательная кампания пройдет при поддержке ЕР», — сообщили в реготделении.
Конференция проходила в конгресс-холле «Таганай». Кандидата выбрали тайным голосованием. Здесь же Текслер выступил с обращением к заксобранию региона.
Соперником Текслера от партии «Зеленая альтернатива» на выборах будет зампредседателя партии Степан Соловьев. От «Яблока» на выборы выдвинется руководитель регионального отделения партии Ярослав Щербаков.
Текслер возглавил регион в сентябре 2019 года. Его выдвижение на второй срок поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев и генсовет ЕР.
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