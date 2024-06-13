Москву ждет еще один «мегаливень»

Специалист центра погоды «Фобос»: Москву 13 июня накроет еще один ливень

13 июня 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

На Москву снова обрушится ливень интенсивностью 30 миллиметров, заявил Тишковец Фото: Илья Московец © URA.RU Москву в ночь с 13 по 14 июня ожидает еще один масштабный ливень. Он обрушится с 21:00 по 03:00 часов ночи, интенсивность составит 30 миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ближайшие часы ненастье ослабеет. Но расслабляться не стоит. На метеорадарах отчетливо просматривается очередной грозовой „вал“. <…> Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция „мегаливня“», — передает РИА Новости слова Тишковца. Он отметил, что интенсивность ливня составит 30 миллиметров. К утру 14 июня количество осадков будет снижаться, добавил ведущий специалист центра погоды. Ко времени сумерек температура снизится до плюс 16 градусов Цельсия. Также днем воздух прогреется до 23 градусов. В отдельных районах столицы России выпала практически месячная норма осадков. Так, больше всего дождей прошло в комплексах городского хозяйства САО, ЗАО и СВАО. Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве утонул автобус №672. Всех пассажиров эвакуировали, пострадавших не было обнаружено. На месте проводят работу городские службы, также в регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москву в ночь с 13 по 14 июня ожидает еще один масштабный ливень. Он обрушится с 21:00 по 03:00 часов ночи, интенсивность составит 30 миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ближайшие часы ненастье ослабеет. Но расслабляться не стоит. На метеорадарах отчетливо просматривается очередной грозовой „вал“. <…> Ожидается, что в период с 21 часа четверга до 3 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция „мегаливня“», — передает РИА Новости слова Тишковца. Он отметил, что интенсивность ливня составит 30 миллиметров. К утру 14 июня количество осадков будет снижаться, добавил ведущий специалист центра погоды. Ко времени сумерек температура снизится до плюс 16 градусов Цельсия. Также днем воздух прогреется до 23 градусов. В отдельных районах столицы России выпала практически месячная норма осадков. Так, больше всего дождей прошло в комплексах городского хозяйства САО, ЗАО и СВАО. Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве утонул автобус №672. Всех пассажиров эвакуировали, пострадавших не было обнаружено. На месте проводят работу городские службы, также в регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности.