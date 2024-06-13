В ОДКБ рассчитывают, что Армения останется полноправным членом организации

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, одкб
В ОДКБ исходят из того, что Армения остается полноправным членом организации Фото:
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Армения выйдет из ОКДБ

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывают, что Армения сохранит членство. Об этом сообщил секретариат.

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«В ОДКБ на фоне заявлений Пашиняна исходят из того, что Армения остается полноправным членом организации», — говорится в сообщении секретариата. Информацию передает агентство ТАСС.

Ранее политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU заявил, что Армения взяла прозападный путь развития. Также страна нацелена на нормализацию отношений с Турцией. По словам Лукьянова, при выходе Армении из ОДКБ военная база в Гюмри, вероятно, останется как российско-армянская договоренность. Однако Ереван может потребовать, чтобы Москва покинула территорию страны.

Премьер-министр Республики Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Подробнее про причины создания и цели Организации Договора о коллективной безопасности — в материале URA.RU.

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В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывают, что Армения сохранит членство. Об этом сообщил секретариат. «В ОДКБ на фоне заявлений Пашиняна исходят из того, что Армения остается полноправным членом организации», — говорится в сообщении секретариата. Информацию передает агентство ТАСС. Ранее политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU заявил, что Армения взяла прозападный путь развития. Также страна нацелена на нормализацию отношений с Турцией. По словам Лукьянова, при выходе Армении из ОДКБ военная база в Гюмри, вероятно, останется как российско-армянская договоренность. Однако Ереван может потребовать, чтобы Москва покинула территорию страны. Премьер-министр Республики Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Подробнее про причины создания и цели Организации Договора о коллективной безопасности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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