В ОДКБ рассчитывают, что Армения останется полноправным членом организации

13 июня 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывают, что Армения сохранит членство. Об этом сообщил секретариат. «В ОДКБ на фоне заявлений Пашиняна исходят из того, что Армения остается полноправным членом организации», — говорится в сообщении секретариата. Информацию передает агентство ТАСС. Ранее политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU заявил, что Армения взяла прозападный путь развития. Также страна нацелена на нормализацию отношений с Турцией. По словам Лукьянова, при выходе Армении из ОДКБ военная база в Гюмри, вероятно, останется как российско-армянская договоренность. Однако Ереван может потребовать, чтобы Москва покинула территорию страны. Премьер-министр Республики Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ после заморозки членства. Подробнее про причины создания и цели Организации Договора о коллективной безопасности — в материале URA.RU.