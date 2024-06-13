Названа причина обысков у брата Максима Галкина* на Рублевке

Обыски у брата Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) Дмитрия на Рублевке прошли из-за двойного гражданства. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Обыски прошли из-за двойного гражданства. Бизнесмен Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского паспорта», — сообщил telegram-канал Shot, ссылаясь на источники. Там отметили, что Галкина подозревают по статье 330.2. УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».
У экс-силовика Дмитрия Галкина, который является старшим братом шоумена и телеведущего Максима Галкина, были проведены обыски. Источники предполагают, что проверка связана с профессиональной деятельностью Дмитрия. Более подробно о жизни и карьере брата покинувшего Россию юмориста — в материале URA.RU.
*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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