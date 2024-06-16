16 июня 2024
15 июня 2024

Риелтор раскрыл, сколько времени продаются квартиры в ХМАО

Риелтор Кравцов: по рыночной цене квартиры в Сургуте продаются до 3 месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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При рыночной стоимости продажа квартиры в ХМАО занимает до трех месяцев
При рыночной стоимости продажа квартиры в ХМАО занимает до трех месяцев Фото:

Среднее время продажи квартиры в ХМАО в настоящее время составляет от одного от трех месяцев, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Чтобы уложиться в такие сроки, собственникам необходимо продавать жилье по рыночной цене.

«По рыночной стоимости квартиры сейчас продаются от одного до трех месяцев. Непосредственно о самой цене сложно говорить, потому что все квартиры разные и нюансов много: этаж, ремонт и так далее. Дорого могут продаваться квартиры, если они эксклюзивные. Например, в конкретном доме нет подобного жилья, которое хочет продать собственник. Либо вообще крайне мало в продаже объектов», — поясняет Кравцов.

Зачастую собственники завышают стоимость квартир, ориентируясь лишь на цены в объявлениях у соседей, а также необъективно оценивают качество своего объекта. Из-за этого сроки продажи могут затягиваться. «Вторичный рынок ничем не регулируется, кроме желания собственников по ценообразованию. Поэтому необходимо смотреть и на то, какие сейчас ипотечные ставки, какое число предложений и спрос на рынке», — уточняет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в начале весны по ХМАО составила 94,5 тысячи рублей. А цена «квадрата» в новостройках оказалась около 120 тысяч.

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Среднее время продажи квартиры в ХМАО в настоящее время составляет от одного от трех месяцев, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Чтобы уложиться в такие сроки, собственникам необходимо продавать жилье по рыночной цене. «По рыночной стоимости квартиры сейчас продаются от одного до трех месяцев. Непосредственно о самой цене сложно говорить, потому что все квартиры разные и нюансов много: этаж, ремонт и так далее. Дорого могут продаваться квартиры, если они эксклюзивные. Например, в конкретном доме нет подобного жилья, которое хочет продать собственник. Либо вообще крайне мало в продаже объектов», — поясняет Кравцов. Зачастую собственники завышают стоимость квартир, ориентируясь лишь на цены в объявлениях у соседей, а также необъективно оценивают качество своего объекта. Из-за этого сроки продажи могут затягиваться. «Вторичный рынок ничем не регулируется, кроме желания собственников по ценообразованию. Поэтому необходимо смотреть и на то, какие сейчас ипотечные ставки, какое число предложений и спрос на рынке», — уточняет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в начале весны по ХМАО составила 94,5 тысячи рублей. А цена «квадрата» в новостройках оказалась около 120 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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