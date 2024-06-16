Риелтор раскрыл, сколько времени продаются квартиры в ХМАО

Среднее время продажи квартиры в ХМАО в настоящее время составляет от одного от трех месяцев, рассказал URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов. Чтобы уложиться в такие сроки, собственникам необходимо продавать жилье по рыночной цене.
«По рыночной стоимости квартиры сейчас продаются от одного до трех месяцев. Непосредственно о самой цене сложно говорить, потому что все квартиры разные и нюансов много: этаж, ремонт и так далее. Дорого могут продаваться квартиры, если они эксклюзивные. Например, в конкретном доме нет подобного жилья, которое хочет продать собственник. Либо вообще крайне мало в продаже объектов», — поясняет Кравцов.
Зачастую собственники завышают стоимость квартир, ориентируясь лишь на цены в объявлениях у соседей, а также необъективно оценивают качество своего объекта. Из-за этого сроки продажи могут затягиваться. «Вторичный рынок ничем не регулируется, кроме желания собственников по ценообразованию. Поэтому необходимо смотреть и на то, какие сейчас ипотечные ставки, какое число предложений и спрос на рынке», — уточняет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в начале весны по ХМАО составила 94,5 тысячи рублей. А цена «квадрата» в новостройках оказалась около 120 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!