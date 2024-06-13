Арестованный тюменский депутат Андрей Ким сдал мандат

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутата тюменской городской думы арестовали по подозрению в получении взятки
Депутата тюменской городской думы арестовали по подозрению в получении взятки Фото:

Арестованный тюменский депутат Андрей Ким сдал мандат. Об этом сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте города.

«Ким написал заявление о сложении мандата. Следующий за ним в партийном списке КПРФ стоит секретарь Восточного округа Тюмени Жуков, который, вероятнее всего, заменит арестанта в гордуме», — поделился собеседник с URA.RU.

По его словам, в обкоме КПРФ ответственным за облаву на Кима считают Жукова. Ранее URA.RU рассказало, что Кима арестовали по подозрению в получении взятки.

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Арестованный тюменский депутат Андрей Ким сдал мандат. Об этом сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте города. «Ким написал заявление о сложении мандата. Следующий за ним в партийном списке КПРФ стоит секретарь Восточного округа Тюмени Жуков, который, вероятнее всего, заменит арестанта в гордуме», — поделился собеседник с URA.RU. По его словам, в обкоме КПРФ ответственным за облаву на Кима считают Жукова. Ранее URA.RU рассказало, что Кима арестовали по подозрению в получении взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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