Депутата тюменской городской думы арестовали по подозрению в получении взятки
Арестованный тюменский депутат Андрей Ким сдал мандат. Об этом сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте города.
«Ким написал заявление о сложении мандата. Следующий за ним в партийном списке КПРФ стоит секретарь Восточного округа Тюмени Жуков, который, вероятнее всего, заменит арестанта в гордуме», — поделился собеседник с URA.RU.
По его словам, в обкоме КПРФ ответственным за облаву на Кима считают Жукова. Ранее URA.RU рассказало, что Кима арестовали по подозрению в получении взятки.
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