Объявлены в розыск экс-высокопоставленные военные Украины

Объявлены в розыск бывшие командующие Военно-морскими силами ВСУ Сергей Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Информация появилась в базе МВД России.
«Гайдук: разыскивается по статье УК. Кондратюк: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска.
По версии следствия, под руководством украинских военных в ДНР совершались многочисчленные обстрелы. Это привело к гибели и ранениям 166 человек, также разрушены 60 зданий. Гайдук командовал ВМС Украины в период с 2014 по 2016 годы. Кондратюк был первым замом командующего Нацгвардией с 2019 по 2023 годы.
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