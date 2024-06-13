Объявлены в розыск экс-высокопоставленные военные Украины

Объявлены в розыск бывшие командующий ВМС ВСУ и нацгвардии Украины

13 июня 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск Сергея Гайдука и Владимира Кондратюка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Объявлены в розыск бывшие командующие Военно-морскими силами ВСУ Сергей Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Информация появилась в базе МВД России. «Гайдук: разыскивается по статье УК. Кондратюк: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска. По версии следствия, под руководством украинских военных в ДНР совершались многочисчленные обстрелы. Это привело к гибели и ранениям 166 человек, также разрушены 60 зданий. Гайдук командовал ВМС Украины в период с 2014 по 2016 годы. Кондратюк был первым замом командующего Нацгвардией с 2019 по 2023 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объявлены в розыск бывшие командующие Военно-морскими силами ВСУ Сергей Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Информация появилась в базе МВД России. «Гайдук: разыскивается по статье УК. Кондратюк: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска. По версии следствия, под руководством украинских военных в ДНР совершались многочисчленные обстрелы. Это привело к гибели и ранениям 166 человек, также разрушены 60 зданий. Гайдук командовал ВМС Украины в период с 2014 по 2016 годы. Кондратюк был первым замом командующего Нацгвардией с 2019 по 2023 годы.