Объявлены в розыск экс-высокопоставленные военные Украины

Объявлены в розыск бывшие командующий ВМС ВСУ и нацгвардии Украины
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, патруль, ппс, полиция, полицейский
МВД объявило в розыск Сергея Гайдука и Владимира Кондратюка Фото:

Объявлены в розыск бывшие командующие Военно-морскими силами ВСУ Сергей Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Информация появилась в базе МВД России.

«Гайдук: разыскивается по статье УК. Кондратюк: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска.

По версии следствия, под руководством украинских военных в ДНР совершались многочисчленные обстрелы. Это привело к гибели и ранениям 166 человек, также разрушены 60 зданий. Гайдук командовал ВМС Украины в период с 2014 по 2016 годы. Кондратюк был первым замом командующего Нацгвардией с 2019 по 2023 годы.

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Объявлены в розыск бывшие командующие Военно-морскими силами ВСУ Сергей Гайдук и замкомандующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк. Информация появилась в базе МВД России. «Гайдук: разыскивается по статье УК. Кондратюк: разыскивается по статье УК», — указано в базе данных розыска. По версии следствия, под руководством украинских военных в ДНР совершались многочисчленные обстрелы. Это привело к гибели и ранениям 166 человек, также разрушены 60 зданий. Гайдук командовал ВМС Украины в период с 2014 по 2016 годы. Кондратюк был первым замом командующего Нацгвардией с 2019 по 2023 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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