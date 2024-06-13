Журналист НТВ скончался после атаки ВСУ

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Скончался журналист Валерий Кожин (на фото слева) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Журналист НТВ Валерий Кожин скончался после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки Приходько.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал Приходько в Telegram. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и сопровождающему.

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Журналист НТВ Валерий Кожин скончался после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки Приходько. «Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал Приходько в Telegram. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и сопровождающему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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