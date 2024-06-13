Журналист НТВ скончался после атаки ВСУ

13 июня 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Скончался журналист Валерий Кожин (на фото слева) Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист НТВ Валерий Кожин скончался после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки Приходько. «Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал Приходько в Telegram. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и сопровождающему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист НТВ Валерий Кожин скончался после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки Приходько. «Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал Приходько в Telegram. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и сопровождающему.