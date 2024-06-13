Журналист НТВ скончался после атаки ВСУ

Скончался журналист Валерий Кожин (на фото слева)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Журналист НТВ Валерий Кожин скончался после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Горловки Приходько.
«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал Приходько в Telegram. Еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и сопровождающему.
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