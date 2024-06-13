Путин наградил трех жителей Челябинской области

Президент России Владимир Путин отметил федеральными наградами заслуги трех жителей Челябинской области: врачей Николая Устинова и Владимира Куватова, а также железнодорожника Олега Пестерева. Соответствующий указ глава государства подписал 13 июня.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ врачу городской клинической больницы №8 Челябинска Николаю Устинову. Медалью „За заслуги перед Отечеством“ II степени отметить Владимира Куватова, врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии», — говорится в указе президента о награждении государственными наградами.
Также звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен Олег Пестерев. Он является дежурным по сортировочной горке станции Бердяуш Златоустовского центра организации работы железнодорожных станций «РЖД».
Ранее президент Владимир Путин наградил жителя Сосновского района Альберта Зайнуллина звездой Героя России. Церемония награждения прошла в Кремле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!