Путин наградил звездой Героя России челябинского бойца

Президент России Владимир Путин наградил жителя Сосновского района Челябинской области Альберта Зайнуллина звездой Героя России. Церемония награждения прошла в Кремле.
«Альберт Зайнуллин, младший сержант Министерства обороны РФ, участвует в специальной военной операции, командует взводом. При наступательной операции в направлении Авдеевки взводу Альберта Зайнуллина удалось занять важный опорный пункт, который до этого был неприступным», — пишет газета «Сосновская нива».
По данным Минобороны, взвод Зайнуллина закрепился на занятых позициях. Это позволило российским бойцам продолжать свое движение.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 мая Путин наградил ряд бывших членов правительства и других высокопоставленных деятелей. Кроме того, высокие награды были вручены Героям России.
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