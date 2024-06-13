В Москве загорелось здание конструкторского бюро ОКБ «Сухого»

14 июня 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Дым от пожара идет на больницу Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве произошел пожар в опытно-конструкторском бюро «Сухого». Об этом сообщили в соцсетях. «Москва, горит ОКБ „Сухого“. Весь дым идет на Боткинскую больницу», — написал telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу московского ГУ МЧС. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве произошел пожар в опытно-конструкторском бюро «Сухого». Об этом сообщили в соцсетях. «Москва, горит ОКБ „Сухого“. Весь дым идет на Боткинскую больницу», — написал telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу московского ГУ МЧС. Ответ ожидается.