В Москве загорелось здание конструкторского бюро ОКБ «Сухого»

Дым от пожара идет на больницу
В Москве произошел пожар в опытно-конструкторском бюро «Сухого». Об этом сообщили в соцсетях.
«Москва, горит ОКБ „Сухого“. Весь дым идет на Боткинскую больницу», — написал telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу московского ГУ МЧС. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.