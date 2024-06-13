13 июня 2024

В Москве загорелось здание конструкторского бюро ОКБ «Сухого»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, пожар, многоквартирный дом
Дым от пожара идет на больницу Фото:

В Москве произошел пожар в опытно-конструкторском бюро «Сухого». Об этом сообщили в соцсетях.

«Москва, горит ОКБ „Сухого“. Весь дым идет на Боткинскую больницу», — написал telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу московского ГУ МЧС. Ответ ожидается.

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В Москве произошел пожар в опытно-конструкторском бюро «Сухого». Об этом сообщили в соцсетях. «Москва, горит ОКБ „Сухого“. Весь дым идет на Боткинскую больницу», — написал telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу московского ГУ МЧС. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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