Декоративные фигуры трех поросят и жирафа-байкера из кустарников появятся в Магнитогорске. Соответствующую закупку объявила администрация Магнитогорска.
«Общая сумма контракта на изготовление и установку топиаров составляет более миллиона рублей. Победитель торгов будет определен к 21 июня. Работы по установке фигур должны быть завершены подрядчиком к 19 июля 2024 года», — сообщается на портале госзакупок.
Новые объекты дополнят уже имеющиеся в парке у Вечного огня фигуры зайца, слона, носорога и белки. Топиарные скульптуры призваны украсить городскую среду и стать дополнительной достопримечательностью.
Ранее в парке «Притяжение» в Магнитогорске установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули там самую длинную георгиевскую ленту.
Скульптуры из кустарника украсят парк в Магнитогорске
Фото: объявление на сайте Госзакупок, https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0169300000324001771
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Декоративные фигуры трех поросят и жирафа-байкера из кустарников появятся в Магнитогорске. Соответствующую закупку объявила администрация Магнитогорска. «Общая сумма контракта на изготовление и установку топиаров составляет более миллиона рублей. Победитель торгов будет определен к 21 июня. Работы по установке фигур должны быть завершены подрядчиком к 19 июля 2024 года», — сообщается на портале госзакупок. Новые объекты дополнят уже имеющиеся в парке у Вечного огня фигуры зайца, слона, носорога и белки. Топиарные скульптуры призваны украсить городскую среду и стать дополнительной достопримечательностью. Ранее в парке «Притяжение» в Магнитогорске установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули там самую длинную георгиевскую ленту.