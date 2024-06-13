13 июня 2024

Магнитогорцев и гостей города встретят поросята с ружьем и жираф на байке. Фото

В парке Магнитогорска появятся топиарные фигуры жирафа и поросят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие фонтана в парковой зоне «Притяжение». Магнитогорск, магнитогорск, парк притяжение
Один из парков Магнитогорска пополнится новыми арт-объектами из кустарника Фото:

Декоративные фигуры трех поросят и жирафа-байкера из кустарников появятся в Магнитогорске. Соответствующую закупку объявила администрация Магнитогорска.

«Общая сумма контракта на изготовление и установку топиаров составляет более миллиона рублей. Победитель торгов будет определен к 21 июня. Работы по установке фигур должны быть завершены подрядчиком к 19 июля 2024 года», — сообщается на портале госзакупок.

Новые объекты дополнят уже имеющиеся в парке у Вечного огня фигуры зайца, слона, носорога и белки. Топиарные скульптуры призваны украсить городскую среду и стать дополнительной достопримечательностью.

Ранее в парке «Притяжение» в Магнитогорске установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули там самую длинную георгиевскую ленту.

Скульптуры из кустарника украсят парк в Магнитогорске
Скульптуры из кустарника украсят парк в Магнитогорске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Декоративные фигуры трех поросят и жирафа-байкера из кустарников появятся в Магнитогорске. Соответствующую закупку объявила администрация Магнитогорска. «Общая сумма контракта на изготовление и установку топиаров составляет более миллиона рублей. Победитель торгов будет определен к 21 июня. Работы по установке фигур должны быть завершены подрядчиком к 19 июля 2024 года», — сообщается на портале госзакупок. Новые объекты дополнят уже имеющиеся в парке у Вечного огня фигуры зайца, слона, носорога и белки. Топиарные скульптуры призваны украсить городскую среду и стать дополнительной достопримечательностью. Ранее в парке «Притяжение» в Магнитогорске установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули там самую длинную георгиевскую ленту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...