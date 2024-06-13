Общество ЖКХ и Городская среда Магнитогорцев и гостей города встретят поросята с ружьем и жираф на байке. Фото В парке Магнитогорска появятся топиарные фигуры жирафа и поросят 14 июня 2024 в 01:29 Размер текста - 17 + Один из парков Магнитогорска пополнится новыми арт-объектами из кустарника Фото: Илья Московец © URA.RU Декоративные фигуры трех поросят и жирафа-байкера из кустарников появятся в Магнитогорске. Соответствующую закупку объявила администрация Магнитогорска. «Общая сумма контракта на изготовление и установку топиаров составляет более миллиона рублей. Победитель торгов будет определен к 21 июня. Работы по установке фигур должны быть завершены подрядчиком к 19 июля 2024 года», — сообщается на портале госзакупок. Новые объекты дополнят уже имеющиеся в парке у Вечного огня фигуры зайца, слона, носорога и белки. Топиарные скульптуры призваны украсить городскую среду и стать дополнительной достопримечательностью. Ранее в парке «Притяжение» в Магнитогорске установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули там самую длинную георгиевскую ленту. Скульптуры из кустарника украсят парк в Магнитогорске Фото: объявление на сайте Госзакупок, https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0169300000324001771 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Декоративные фигуры трех поросят и жирафа-байкера из кустарников появятся в Магнитогорске. Соответствующую закупку объявила администрация Магнитогорска. «Общая сумма контракта на изготовление и установку топиаров составляет более миллиона рублей. Победитель торгов будет определен к 21 июня. Работы по установке фигур должны быть завершены подрядчиком к 19 июля 2024 года», — сообщается на портале госзакупок. Новые объекты дополнят уже имеющиеся в парке у Вечного огня фигуры зайца, слона, носорога и белки. Топиарные скульптуры призваны украсить городскую среду и стать дополнительной достопримечательностью. Ранее в парке «Притяжение» в Магнитогорске установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули там самую длинную георгиевскую ленту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям